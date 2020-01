Čubrilović: Srpska je nastala prije ratnih dešavanja

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je potrebno stalno isticati da je Republika Srpska nastala prije ratnih dešavanja u BiH, a posebno radi onih koji ne žele da postoji.

"Moramo dostojanstveno obilježavati Dan Republike, a ne smije biti zaboravljena ni činjenica da su poslanici i idejni tvorci imali viziju 9. januara 1992. godine kada je nastala Republika Srpska. Ovaj datum biće zabilježen kao istorijska činjenica za srpski narod, Srpsku i sve njene građane", rekao je Čubrilović danas za Radio Republike Srpske.

On je istakao da je u posljednjih nekoliko godina dat poseban značaj obilježavanju Dana Republike.

"To je urađeno zato što je ovaj datum često osporavan. Međutim, svima je jasno da je ovaj datum nepobitna istorijska činjenica koja znači opstanak i ravnopravnost srpskog naroda u BiH. Naš praznik obilježavamo dostojanstveno, ne vrijeđajući nikoga na ovim prostorima i smatram da je stanovište Ustavnog suda BiH da je Dan Republike Srpske neupitan i da ga niko u okviru zakona ne može osporiti", dodao je Čubrilović.

Prema njegovom mišljenju, Republika Srpska je sve više prisutna u međunarodnim odnosima, što je veoma važno.

"Imamo odličnu saradnju sa evropskim regijama i Rusijom. Narodna skupština Republike Srpske posebno dobru saradnju ima sa parlamentom Sankt Peterburga koji nas doživljava bratski i na raspolaganju nam je sva njihova podrška. To se ogleda u privredi, zdravstvu, kulturi, obrazovanju, što je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku", naveo je Čubrilović.

On je naglasio da je značajno što Republika Srpska ima jedinstven stav o važnim pitanjima, koji se ogleda u odlukama Narodne skupštine.

"Takvim stavom može biti izvršen politički uticaj na predstavnike Srpske u institucijama BiH i međunarodnim okvirima. Veoma je važno što smo donijeli određene zaključke i da gradimo jedinstvo, kompromis i zajedništvo", rekao je Čubrilović.

On je naglasio da je Narodna skupština Republike Srpske u prošloj godini na vrijeme donijela potrebne zakone, važne zaključke i odluke.

"Nažalost, bilo je mnogo zloupotreba Poslovnika o radu, ali uprkos tome donijeli smo 69 zakona, važne zaključke i odluke. Kad sve sagledamo i uporedno gledano sa nišm okruženjem smo najefikasnija zakonodavna institucija", rekao je Čubrilović, koji očekuje da će izmjenama Poslavnika o radu biti dodatno unaprijeđen rad Narodne skupštine.

On je ponovio da Program reformi BiH ni na koji način ne ugrožava Rezoluciju o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

"Moramo biti zadovoljni jer kada se o nekom vojnom dokumentu sa nivoa BiH raspravljalo u Narodnoj skupštini Srpske. To se sada prvi put desilo. /Srpski član Predsjedništva BiH Milorad/ Dodik je sve odluke približio Republici Srpskoj i Narodnoj skupštini. Srpska se sada pita i Srbi se poslije ovog još više pitaju. To je ono što /Dodik/ želi, da Srpska bude odlučujući glas kada je riječ o odlukama na nivou BiH", rekao je Čubrilović.

On je ponovio da Srpska ne želi da se približava nijednoj strani, već da prati put Srbije u vezi sa članstvom u vojnim savezima.

"Srbija je korak ispred nas kada je riječ o saradnji sa NATO-om. Zato ne treba izmišljati priče da je riječ o izdaji ili da je taj dokument falsifikat. Najvažnije je da su implementirani rezultati izbora iz 2018. godine i da možemo da krenemo putem razvoja. Moramo stvoriti perspektivu građanima koji žele da žive u BiH. Ovo je put dogovora i kompromisa", naveo je Čubrilović.

Govoreći o dokumentima o Srebrenici sa kojih je skinuta oznaka tajne, Čubrilović tvrdi da su oni koji su Srbima sudili za ratne zločine i ranije imali te podatke.

"Ovo će relaksirati naše predstavnike koji rade na preispitivanju određenih događaja i doprinijeti da istorijske činjenice budu manje iskrivljene, ali ne vjerujem da će posebno doprinijeti našim ljudima koji su odgovarali i još odgovaraju za zločine", rekao je Čubrilović.

On je ocijenio da nove optužnice, kao što je ona protiv predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Milomira Savčića, govore o potpunoj besmislenosti procesa koji se poslije rata događaju srpskom narodu jer je prisutna želja da optuže sve redom.

Komentarišući usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, Čubrilović je naveo da će taj zakon više biti predmet neslaganja, nego doprinijeti onome što je predlagač zakona htio da uradi.

"Biće to predmet sporenja godinama. Srpska pravoslavna crkva je starija od svih država na ovom prostoru pa i Crne Gore. Vjerujem u pravednost borbe srpskog naroda u Crnoj Gori i iskreno želim da istraju, a za to imaju podršku iz Srpske. Činjenice idu u korist Srpske pravoslavne crkve i vjerujem da će ona uspjeti da to dokaže", naglasio je Čubrilović.

On je izrazio nadu da će zahvaljujući zakonima koji su usvojeni u Narodnoj skupštini prosječna plata u Srpskoj preći 1.000 KM, te da će biti povećan standard stanovništva, posebno najugroženijeg.

"Treba raditi na reformi obrazovanja, imamo previše univerziteta i mnoga zanimanja koja ne nude perspektivu za zapošljavanje, a nedostaje nam radničkih zanimanja poput majstora u raznim oblastima", istakao je Čubrilović.

On je ocijenio da Vlada bez problema izvršava svoje obaveze, ali da joj je neophodno više prostora za investicije kako bi to bilo preneseno i na realni sektor.

"Time bismo zadržali kvalifikovanu radnu snagu i da ljudi ne razmišljaju o odlasku sa ovih prostora. Vjerujem da ćemo ove godine doći do realizacije barem dva velika projekta u oblasti infrastrukture, a imamo pripremljene predugovore i u oblasti energetike", dodao je Čubrilović.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Čubrilović je ocijenio da je dobro što su sprovedeni izborni rezultati i da će se započeti sa stabilizacijom ukupnih prilika.

"Novi saziv Savjeta ministara će odmrznuti investicione procese koji kasne, jer prethodni saziv nije sarađivao sa entitetskim vladama. Imamo dovoljno razloga za optimizam i vjerujem da u saradnji sa entitetskim vladama može donijeti dobre stvari", rekao je Čubrilović.

Govoreći o poziciji Demosa, čiji je predsjednik, Čubrilović je istakao da se stranka profilisala na političkoj sceni i da ima veliki potencijal.

"Važno je da sačuvamo energiju članstva da bi ona došla do izražaja na lokalnim izborima. Mi smo ostali na istom putu i to su pokazali događaji koji su poslije uslijedili u našoj bivšoj političkoj opciji. Nesmotrenost tadašnjeg predsjednika stranke je dovela do toga da stranka doživljava ovo što se sada događa. Mi smo pouzdani partneri i međusobno i u koaliciji", zaključio je Čubrilović.