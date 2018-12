Čubrilović: Politička stabilnost nova snaga Srpske

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da skoro dvotrećinska većina u parlamentu predstavlja dobru polaznu osnovu za stavove koje će Srpska zastupati i njenu novu snagu, ali ne na štetu drugih naroda i organa BiH i Federacije BiH.

Čubrilović je uvjeren da će ta institucija cijeli mandat imati kapacitet da sprovodi politiku na osnovu koje su političke partije koje čine većinu dobile izbore.

"U Srpskoj postoji politička stabilnost, za šta je dokaz pravovremeno formiranje Narodne skupštine i Vlade. Očekujemo i da Vijeće naroda obavi svoj dio posla, kako bismo mogli da se okrenemo usvajanju ekonomske politike i budžeta. To znači da bismo u novu budžetsku godinu mogli ući sa usvojenim svim potrebnim zakonskim rješenjima", rekao je Čubrilović za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je konstatovao da je to velika prednost za Srpsku, jer ne mora da poseže za posebnim zakonskim rješenjima, kao što je privremeno finansiranje.

Prema njegovim riječima, skoro dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini je dobra polazna osnova i za poziciju srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u toj instituciji.

"Nova je praksa da srpski član Predsjedništva BiH polaže zakletvu u Narodnoj skupštini, čime je dao do znanja da svoje stavove želi da dijeli sa parlamentom. Dodik želi da Srpska bude vidljivija u svim procesima koji će se voditi u BiH, ali i prema međunarodnoj zajednici. To je sasvim normalno i očekivano, i ne vidim u tome ništa loše", istakao je Čubrilović.

On je dodao da Dodik ostaloj dvojici članova Predsjedništva BiH, Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću, nudi striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma, te da Predsjedništvo, kojem je Savjet ministara pomoćni organ, treba da preuzme veću odgovornost i crpi nadležnosti koje mu pripadaju.

"To znači da Predsjedništvo treba da vodi politiku i odlučuje o svim stvarima za koje je nadležno. Ako članovi Predsjedništva tako shvate svoju poziciju, lakše će dolaziti do rješenja na dobrobit svih. Znajući Dodika kao praktičnog čovjeka koji želi rješenje odmah, Džaferović i Komšić moraju da nađu način kako će da ga prate i ako tako bude BiH će profunkcionisati na dobrobit svih", rekao je Čubrilović.

Govoreći o ekspozeu koji je mandatar Radovan Višković predstavio u Narodnoj skupštini prije nego što je izabran za predsjednika Vlade, Čubrilović je istakao da je on više okrenut ka realnom sektoru i stvaranju uslova za više radnih mjesta kroz projekte koje je nagovijestio.

"To su proizvodni kapaciteti u određenim oblastima i infrastrukturni projekti. To je osnova razvoja društva. Tek poslije toga stvaraju se uslovi za nadogradnju ostalih oblasti", kaže Čubrilović.

Komentarišući pokušaje da bude ubrzan proces približavanja BiH ka članstvu u NATO-u, Čubrilović je rekao da je veoma simptomatično da se u BiH otvara to pitanje u vrijeme kada se zaoštrava kriza u odnosima Ukrajine i Rusije, produbljuje problem Kosmeta i kada su "žuti prsluci" prisutni u nekim centrima u Evropi.

"Te krize se nisu dogodile slučajno u isto vrijeme. To dolazi iz jednog centra i to je veoma kontrolisano. NATO ne treba da bude prioritet za BiH, nego da se stvore uslovi za ostanak građana na ovim prostorima. Naš prioritet treba da bude da omogućimo građanima da imaju razlog da ostanu na ovim prostorima i da rade, a ne da se raseljava BiH. To je problem sa kojim treba da se suoče svi nivoi vlasti u BiH", naglasio je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, vrijeme je i da se političari u BiH okrenu razgovorima i normalnoj komunikaciji. "Nadam se da će ta politika doći sada do izražaja, bez obzira što sada mnogi predviđaju da to neće biti moguće", rekao je Čubrilović.