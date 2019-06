Čubrilović: Odgovornost je na bošnjačkim strankama

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, kaže za Centralne vijesti Alternativne televizije da je za neformiranje Savjeta ministara najveća odgovornost na bošnjačkim strankama koje su prvo kalkulisale u određenim fazama.

"Ni u samoj FBiH mnogi parlamenti nisu formirani. Mnogi su formirani samo do nivoa da mogu da primaju platu. Nama smeta što BiH nema kompletiranu vlast jer imamo projekte koje su vezani za najviše institucije ove države koje treba usaglašavati kako bismo mogli da radimo dalje i dovodimo investicije", kaže Čubrilović i dodaje da to nije dobro ni za koga.

"To nije dobro za BiH. Nije dobro za građane, nije dobro za političke stranke i nije dobro ni za koga ko je učestvovao u izborima. Da ne možemo da implementiramo izborne rezultate ni nakon više od osam mjeseci rezultat je neozbiljnosti pojedinih političkih stranaka. Mogu da apelujem na ljude na odgovornos prema građanima. Zna se ko ima kapacitet da to može, treba poštovati izbornu volju građana, a sve ostalo je matematika".

Čubrilović je komentarisao i rad Narodne skupštine Republike Srpske.

"Mi možemo biti zadovoljni time da su institucije u Republici Srpskoj konstituisane na vrijeme. Ali ne možemo biti srećni do kraja pošto u samoj BiH nije to završen proces. NSRS je jedini parlament koji ispunjava svoje obaveze kako to Ustav od nje očekuje", kaže Čubrilović.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske kaže da ljetna pauza čeka poslanike, ali ona nije obavezna.