Čubrilović: Ne osvaja se vlast pokušajem urušavanja institucija

Sama činjenica da nas prozivaju i jedni i drugi, znači da smo imali uravnotežen odnos i prema poziciji i prema opoziciji, kaže za Srpskainfo predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, govoreći o zamjerkama i vlasti i opozicije da nije dobro vodio posebnu sjednicu parlamenta o Programu reformi.

– Mi smo uložili maksimalan napor da sačuvamo mir i da ne dođe do incidenta u sali. Od samog početka bilo je jasno da su neki poslanici na sjednicu došli da izazovu incident, da su činili sve da izazovu intervenciju skupštinskog obezbjeđenja, odnosno da su htjeli da ih iznose iz sale ili šta već!? To je bilo više nego očigledno. Rukovodstvo je nastojalo da ne upadne u njihovu zamku. Naš cilj je bio da se sjednica okonča i da se parlament izjasni o zaključcima. To smo uspjeli da uradimo. Uspjeli smo da sačuvamo osnovnu zakonodavnu funkciju parlamenta, ne dozvoljavajući da igramo uloge po nečijem izrežiranom scenariju – kaže Čubrilović.

Burna noć je iza nas. Sjednicu Narodne skupštine obilježilo je niz incidenata, a sve je kulminiralo incidentom Lukač – Stanivuković. Kako gledate na cijeli tok sjednice, da li je moglo drugačije?

Naravno da je poslije svega onoga čemu smo bili svjedoci, a i učesnici, ostao gorak ukus u ustima. Neki poslanici su došli na sjednicu sa očiglednim dogovorom da naprave incident već na samom početku i da se sjednica prekine. Mislim da nisu dobili ništa. Mislim da su svi oni koji su gledali na koji način se ti poslanici ponašaju u Narodnoj skupštini, na koji način omalovažavaju jednu od najznačajnijih institucija Republike Srpske, u najmanju ruku bili zgroženi. Ne osvaja se tako vlast. Ne dobija se vlast pokušajem urušavanja najvažnijih institucija, ali to njima očito nije jasno. Oni su htjeli incident po svaku cijenu. Želim, takođe, da kažem i to da nisu svi poslanici iz klubova SDS i PDP učestvovali u tom vikanju, lupanju, psovanju…

Opozicija je navodila da materijal koji je bio razmatran nije autentičan?

To jednostavno nije tačno. Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH dostavio je zahtjev za održavanje posebne sjednice s autentičnim prevodom Programa reformi, uz prateće dokumente. Izgleda da pojedini poslanici nisu znali šta da kažu o samom dokumentu, pa su izražavali paušalnu sumnju u njegovu vjerodostojnost.

Rukovodstvo je donijelo odluku da izreknete opomenu poslanicima Drašku Stanivukoviću i Jeleni Trivić, te ministru policije Draganu Lukaču. Da li je dovoljno izricanje opomene?

Poslanik Stanivuković je u toku sjednice dobio dvije opomene i ta treća značila je udaljenje sa sjednice. Ove mjere usaglašene su na kratkom sastanku šefova klubova i rukovodstva parlamenta. U toku sjednice izrečene su opomene i drugim poslanicima.

Da li su sastanku prisustvovali šefovi klubova PDP i SDS i jesu li se oni složili s tim mjerama?

Šef kluba SDS nije bio prisutan, a PDP jeste. On je, u ime svog kluba, tražio prekid sjednice.

Ministar Lukač je takođe kritikovao način na koji rukovodstvo vodi sjednicu, na šta ste reagovali.

Najlakše je adresirati sve na račun rukovodstva Narodne skupštine. Rekao sam vam već da smo prepoznali šta je cilj pojedinih poslanika opozicije, a to je bilo izazivanja incidenta. Mi smo imali cilj da uspješno okončamo posebnu sjednicu. A što se kritika ministra tiče, niko nije izuzet od kritike i nikome se ne možete oduzeti pravo da kritikuje. Svi koji učestvuju u radu ili prisustvuju sjednicama Narodne skupštine, dužni su da se ponašaju u skladu s Poslovnikom o radu i da rade prema svojim političkim uvjerenjima. Narodna skupština i Vlada Republike Srpske imaju veoma korektan i jasno definisan odnos.

