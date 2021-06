Čubrilović: Napadom na Dodika traže prostor u medijima

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je da dio političke scene napadom na srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika u vezi sa njegovom izjavom o obilježavanju 9. januara samo traži prostor u medijima.



"Sada je važno da se iz jednog djela političke scene napada Dodik, ma šta on kaže i bilo to makar u kontekstu dijela prijedloga ili razmišljanja, inicijative. Napad na Dodika je prostor u medijima, ja to tako gledam", rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da je 9. januar istorijska činjenica i da je postala tradicija da se obilježava i kao Dan Republike i slava Srpske.