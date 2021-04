Čubrilović: Jedinstven stav iz Srpske o rješavanju političkih tema

SARAJEVO - Predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović rekao je danas da je prošlo vrijeme nametanja i da vladajuća koalicija iz Republike Srpske nastupa sa prijedlogom za unutarstranački dijalog za rješavanje političkih tema i pitanja unutar BiH.

"Do sada je to uvijek bio poziv. Tu podrazumijevam promjenu Ustava BiH i svega onoga što znači realan život na ovom prostoru. Do sada je uvijek bilo da nas neko poziva sa idejom ili pripremljenim prijedlogom o čemu treba da se neko izjasni", rekao je Čubrilović na konferenciji za novinare nakon sastanka vladajuće koalicije na Mrakovici.

On je ocijenio da je susret bio konstruktivan, istakavši da je prošlo vrijeme nametanja, te da je danas razgovarano o više tema.

"Dosta vremena je potrošeno o ekonomskim temama. Predsjednik Vlade nas je upoznao sa pokazateljima koji su tu", rekao je Čubrilović i dodao da su tu redovnost isplata, kao i težnja da se napravi više.

On je rekao da je činjenica da Republika Srpska uspješno trguje svojim obveznicama na svjetskim berzama.

"To treba da ulije novu nadu i novu želju za još boljim i angažovanijim radom na svim problemima i poslovima koji stoje pred nama", poručio je Čubrilović.

On je rekao da će Narodna skupština Republike Srpske na sjednici, naredne sedmice, razmatrati i dati stav o temama o kojima je danas na sastanku razgovarano.

"Nadam se jedinstven stav, ali ukoliko i ne bude takav, on ima čvrstu podršku, dvotrećinsku podršku unutar Narodne skupštine Republike Srpske. Prošlo je vrijeme nametanja i prozivanja institucija i prozivanja Republike Srpske za nešto za šta nisu odgovorni", rekao je Čubrilović.