Čubrilović: Incko je mogao više da doprinese odlaskom

SARAJEVO - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko saosjeća samo sa jednim narodom u BiH, te da je možda mogao više da doprinese da njegovim odlaskom ova zemlja ostane u sređenijem stanju nego što jeste.



"Incko već duže ovdje saosjeća samo sa jednim narodom i uvijek ističe bol jednog naroda, zabrinutost jednog naroda, navodi primjere iz jednog naroda. On zaboravlja da je ovo zemlja tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Možda je mogao više da doprinese da njegovim odlaskom ova zemlja ostane u sređenijem stanju nego što jeste. Događaj vezan za tablu i povelje mogu samo da budu prethodnica nekim namjerama o kojima mi možemo samo da nagađamo kakve će biti", naglasio je Čubrilović.

On tvrdi da "uz pritiske iz jednog naroda žele da se nametne zakon o zabrani negiranja genocida", ali da ne očekuje da će se to dogoditi jer ne bi bilo razumno.

"Ne bi to bilo razumno. Naravno da ne očekujem. To bi značilo da se zabranjuje rad svim naučnicima, svim istoričarima, na preispitivanju svih događaja. Šta to znači zabrana? Znači da to jedan naučnik ne smije da proučava kao pojam, slučaj, na bilo koji način. Ne očekujem da se to desi", rekao je Čubrilović za N1, odgovarajući na pitanje da li očekuje da ovaj zakon bude nametnut do kraja mandata Valentina Incka.

Čubrilović je naveo da pismo visokog predstavnika Valentina Incka nije shvatio ultimativno i da je riječ o "jednom događaju koji je više od pet godina prisutan na ovom prostoru", te da ne očekuje ni sankcije.

On je naglasio da su svi prisutni poslanici glasali za zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.

"Ovdje pojedinac nije bitan, bitan je odnos prema najvišem zakonodavnom organu od institucije koja je u liku visokog predstavnika i bitan je odnos kako Narodna skupština Republike Srpske to sagledava. Narodna skupština je ipak bila jedinstvena u odgovoru na pismo Valentina Incka", istakao je Čubrilović.