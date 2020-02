Čubrilović: Dok je Srba slaviće se Dan državnosti Srbije

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručio je danas u Orašcu da dok je Srba slaviće se današnji dan, jer je to dan početka Prvog srpskog ustanka, dan koji simbolizuje nastanak moderne srpske države i dan donošenja Sretenjskog ustava, prvog u modernoj istoriji srpskog naroda.

Na ceremoniji obilježavanja Sretenja - Dana državnosti Srbije, Čubrilović je istakao da mu je pripala velika čast da se danas na ovom istorijskom mjestu obrati ne samo u svoje ime, već i u ime srpskog naroda, građana i institucija Republike Srpske i da nema časti bez odgovornosti.

"Na ovom, za nas Srbe ma gdje živjeli, svetom mjestu, osjećam odgovornost ne samo prema građanima i zvaničnicima Republike Srbije, nego i prema našim precima. Prema svima onima koji su na ovom mjestu, na današnji dan prije 216 godina, imali, ne samo hrabrosti, nego i viziju i sposobnost da prepoznaju da je došao taj dugo i željno očekivani istorijski trenutak da se otpočne borba za nacionalno oslobođenje i obnavljanje vlastite države. Zbog toga, mi, današnji njihovi potomci, odajemo im dužan pomen i njegujemo kulturu sjećanja na njihovo herojsko i državotvorno djelo", naglasio je Čubrilović.

Čestitajući rukovodstvu i svim građanima Srbije i vaskolikom srpstvu Dan državnosti, predsjednik parlamenta Srpske je rekao da su na ovom istorijskom mjestu naši mudri, hrabri i odgovorni preci, narodni izabranici i glasnogovornici muke narodne, donijeli odluku o podizanju ustanka protiv Otomanske imperije, koja je do tada, skoro tri i po vijeka, držala u pokornosti i obespravljenosti srpski narod kako na prostoru današnje Republike Srbije, tako i u drugim pokrajinama.

Čubrilović je naveo da je srpska istoriografija, od Vuka Karadžića do najnovijih radova mladih istoričara, detaljno istražila, proučila i opisala sve što je relevantno u vezi sa tim ustankom, od povoda i uzroka, do aktera, toka, ishoda i posljedica, te da toj temi nema mnogo toga da se doda.

"Ali ono što se u našoj javnosti nedovoljno zna jeste činjenica da je odjeka Prvog srpskog ustanka bilo i među Srbima iz tadašnje Bosne. Da smo jedan narod, pokazali su i učesnici Mašićke i Jančićeve bune, iz 1806. i 1809. godine, u Bosanskoj Krajini, koje su, u znak solidarnosti sa braćom iz Srbije, podignute protiv Turaka i njihovog zuluma u Bosni.

Nažalost, mi Srbi iz tadašnje Bosne, nismo imali vođu poput Karađorđa, pa su te bune ugušene za svega nekoliko dana, a učesnici surovo kažnjeni. Ali, i toliko je bilo dovoljno da se rasplamsa iskra slobode, da se probudi nada da je oslobođenje moguće, da se ojača svijest da su Srbi, i s jedne i s druge strane Drine, jedinstven narod", istakao je Čubrilović.

On je naglasio da to zaista i jeste tako i zbog toga i Srbija i Srpska jedinstveno obilježavaju ovaj datum i naveo da je danas u Republici Srpskoj Dan borca, praznik kojeg je ustanovila Boračka organizacija proistekla iz posljednjeg Otadžbinskog rata, upravo kao znak sjećanja na početak Prvog srpskog ustanka.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske istakao je da današnje dvije srpske države - Srbija i Republika Srpska, otvoreno, iskreno i bratski sarađuju na svim poljima, bez ikakve štete po bilo koji drugi narod ili državu i da ta saradnja nikad nije bila bolja i plodotvornija.

"Samo u posljednjih nekoliko godina, Republika Srbija je investirala značajna sredstva u skoro svakoj opštini Republike Srpske, kao i u nekoliko opština u Federaciji BiH, u kojima su Srbi većina. Iskreno smo zahvalni Republici Srbiji na tome. Ono što nije mogao i stigao da uradi vožd Karađorđe, u svoje vrijeme, uspjele su današnje generacije Srba i njihovi politički predstavnici", istakao je Čubrilović.

On je rekao da Republika Srpska danas nema nikog u svijetu ko joj pruža toliku pomoć kao što to čini Srbija, ali, istakao je Čubrilović, ni Srbija nema nikoga ko joj je toliko odan i u nju zagledan kao što je to Republika Srpska.

"Mi u Republici Srpskoj, svaki uspjeh Srbije, na bilo kom polju, doživljavamo kao svoj jer jesmo jedan i nedjeljiv narod i s toga živjela bratska ljubav, sloga i jedinstvo Republike Srbije i Republike Srpske, živio srpski narod i živjela Srbija i Republika Srpska", poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović u obraćanju na obilježevanju Dana državnosti Srbije u Orašcu.