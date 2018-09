Crnadak tvrdi da nije vozio Stanivukovića, snimak kaže obrnuto

Nisam u nedjelju dovezao Draška Stanivukovića u Čelinac i nisam ga vratio u Banjaluku odmah poslije incidenta, i danas uvjerava ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak.

Novinarima je prepričao svoj kompletan raspored, kuda se kretao i šta je radio proteklog vikenda, kada je došlo do rasprave između predsjednika Republike Milorada Dodika i mladog PDP-ovog odbornika u banjalučkoj Skupštini. Nije, doduše, objasnio zašto je u Čelinac išao službenim automobilom niti je negirao da je "pokupio" Stanivukovića, ali je rekao da ministar unutrašnjih poslova Srpske juče nije govorio istinu. Baš će to, odgovara mu predsjednik Republike, morati da objašnjava, a Lukačem, kaže, bolje da se ne bavi. Crnadak ostaje pri svome. Nije se, uvjerava, bavio Draškom Stanivukovićem u vrijeme koje pominje Dragan Lukač, jer je imao privatnih obaveza, koje je novinarima opisao do sitnih detalja.

"Moje kretanje taj dan: prvo, u 11:30, svi znate, u "Incelu" smo imali konvenciju PDP-a. Kad je to završilo, sa nekoliko prijatelja bio sam na piću u restoranu “Stara Ada”. Tamo sam ostao do 14:30. Nakon toga, bio sam na krštenju kod porodice Brkić u crkvi u Drakuliću i tamo sam ostao do 15:30", ispričao je Crnadak.

Crnadak tvrdi da je u Čelincu bio tek kasnije popodne, i to da obiđe dvoje Stanivukovićevih kolega koji su, zbog kamenja u rančevima, završili u policijskoj stanici. Na snimku se, doduše, vidi kako ministar čeka Stanivukovića kod mosta u Čelincu, gdje je položen kamen temeljac, a ne kod policije. Novinarima je rekao da ima svjedoke, konobre i popove, koji će, ako treba, potvrditi njegovu priču. Milorad Dodik poručuje da ministar inostranih poslova ne treba da govori o poštenju.

"On može da objasni svoje teške troškove, revizorski izvještaj i ostalo. Dakle, toliko o poštenju. Ovo što on radi, službenim autom voza razne momke, a nama je recimo spreman da pripisuje, Lukaču bilo šta", kaže Milorad Dodik, predsjendik Republike Srpske.

Dragan Lukač juče je poručio Drašku Stanivukoviću da ispred sebe ima političku budućnost, ali da se pazi ljudi koji ga, kako kaže, stavljaju na tanak led i štete njegovoj političkoj karijeri. Rekao je i da su ga drugi nagovorili da se u Čelincu pred predsjednikom Republike pojavi s kamenom u ruci. Crnadak dovoljno govori o sebi svojim postupcima, poručuje predsjednica Vlade RS. Željka Cvijanović tvrdi da situacija sa PDP-ovim odbronikom nije jedino što se može pripisati ministru inostranih poslova BiH.

"Pamtiću ga i po tome kako je nagovarao neke strane ministre da ne treba da dođu u Banjaluku za Dan Republike. Pamtim ga po mnogo stvari, ali mislim da ne zavređuje toliku pažnju. Dakle, njihovo ponašanje je izašlo iz svih okvira normalnog", kaže Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS.

PDP-ovac Draško Stanivuković došao je u Čelinac na polaganje kamena temeljca za most i s manjim kamenom prišao predsjedniku Republike. To je rezultiralo reakcijom njegovog obezbjeđenja i Stanivukovićevim tvrdnjama da ga je Milorad Dodik udario. Dok je predsjednik Srpske to nazvao PDP-ovim pokušajima provokacije, iz te stranke najavljuju krivičnu prijavu protiv njega. Stiže reakcija i iz opštine Čelinac. Osuđuju ponašanje Draška Stanivukovića, koje su okarakterisali nekulturom i nepoštovanjem građana i institucija.