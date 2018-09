Crnadak na funkciju došao bez poslaničkog mjesta

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da će ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak biti upamćen po tome što je na funkciju došao bez poslaničkog mjesta, ali i da je nagovarao neke strane ministre da ne treba da dođu u Banjaluku na obilježavanje Dana Republike.

Cvijanovićeva kaže da je, kada se govori o Crnatku, sve vidljivo iz dolaska službenim automobilom u Čelinac po partijskog kolegu.

"NJihovo ponašanje je izašlo iz okvira normalnog i svelo se na to da se diskredituju ljudi, izmišljaju stvari, prave provokacije. Tu nema politike, političke akcije i stava, niti djelovanja u interesu Repbulike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će partije iz Srpske, koje su u posljednje četiri godine bile vlast na nivou BiH, morati polagati račun narodu.

"To će morati da urade jer su imali sve resurse i poluge u svojim rukama, a to su koristili da rade protiv Republike Srpske. To su koristili da se obračunavaju sa političkim neistomišljenicima u Republici Srpskoj, umjesto da su zaustavili oštricu iz Sarajeva koja je išla prema Srpskoj", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da im je bilo važnije šta misli ministar nepriznate države, nego njihov narod.

"Važnije im je da poslušaju šta im kažu strane ambasade, sa kojima rade, nego njihov narod. Važnije im je da se obračunavaju sa institucijama Srpske, umjesto da rade za njih. Sasvim su nam jasne, kao i našim građanima, njihove političke poruke. Sva politička moć im je koncentrisana na izmišljanje i laž, što je dokaz nemoći", zaključila je Cvijanovićeva.