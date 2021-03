"Crna Gora ne može biti slobodna ako se negira postojanje Srba"

Crna Gora ne može biti slobodna ako se negira postojanje 30 odsto Srba, rekao je srpski čkan i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i poručio da će se suprotstaviti svima koji ugrožavaju prava Srba u Crnoj Gori.

Dodik je upitao kako u Crnoj Gori ne može Srbin biti predsjednik Skupštine ili gradonačelnik Podgorice, a u Republici Srpskoj visoki funkcioner SNSD-a Igor Radojičić je u tri mandata bio predsjednik Skupštine i u jednom mandatu gradonačelnik Banjaluke.

On je istakao da je podržavao litije u Crnoj Gori i borbu Srpske pravoslavne crkve /SPC/ i srpskog naroda za odbranu svetinja od tada izglasanog zakona.

"Danas snažno podržavam koaliciju "Za budućnost Nikšića" i pozivam ljude da podrže tu koaliciju, jer je to najbolja ponuda za izbore 14. marta i garant za dobre veze Crne Gore i Republike Srpske i Srbije. Pozivam ih da glasaju za koaliciju "Za budućnost Nikšića"", izjavio je Dodik za "Prvu TV" u Crnoj Gori.

Dodik je naveo da sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem nije imao nikakav posao.

"Đukanović je odbio moj prijedlog da napravimo specijalne veze sa Republikom Srpskom, Đukanović to nije želio, da ne bi vrijeđao Sarajevo", rekao je Dodik, prisjećajući se prvog značajnijeg političkog mimoilaženja sa Đukanovićem.

Komentarišući crnogorsko priznavanje samoproglašenog Kosova, on je ocijenio da je u najmanju ruku i politički bezobrazno priznati Kosovo kada se srpski narod bori za teritorijalni integritet Srbije i odbranu Kosova.

"Ja nikada nisam tražio njegovu /Đukanovićevu/ podršku. Zadnjih 10 godina pokušavao je da od Srba pravi Crnogorce. NJegova politika je opasna za dobre odnose Srba i Crnogoraca. Bliži su mu Bošnjaci, Hrvati, Albanci", ocijenio je Dodik.

On je poručio svakoj vlasti u Crnoj Gori da ne može eliminisati trećinu populacije Srba, ističući da je to politički bezobrazno i nekorektno, što je pokušao Đukanović.

"Đukanović će biti nevažan, čim ne bude važan Zapadu da sprovodi njegove interese. Imam pravo da kažem da su Đukanovićevi ljudi iz državne bezbjednosti u Trebinju rovarili i rušili moju politiku", rekao je Dodik i ponovio da i zbog toga podržava koaliciju "Za Budućnost Nikšića" na izborima u nedjelju.

Dodik je optužio Đukanovića da je učestvovao u povezanosti tajnih službi Crne Gore i BiH da prate njega, rukovodstvo Republike Srpske i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića "i imaju intenzivne sastanke i susrete, a jednom su bili u Trebinju".

"NJihova glavna tema je sprečavanje ruskog interesa na Balkanu. Oni da spriječe ruski uticaj na Balkanu. Tražim da ne rovare po Republici Srpskoj, ja ne rovarim", naglasio je Dodik.

On je rekao da se Đukanović sam srušio kada je udario na SPC, a "jednom se spasio na navodom državnom udaru /2016. godine/".

"Srbi u Crnoj Gori su narod i tražim njihova prava i njihov status u Crnoj Gori. Ja Crnogorce u Republici Srpskoj doživljavam kao naše, a ne kao neprijatelje", rekao je Dodik i dodao da 10 do 15 godina nije u kontaktu sa Đukanovićem.

On je rekao da je, dok su bile litije u Crnoj Gori, odbio da Đukanović dođe u Sarajevo, dodajući da "čovjek koji ruši Srbe u Crnoj Gori neće doći u BiH i nije došao".

Dodik je rekao da Srbi "nemaju razloga da bilo šta poštuju kod Đukanovića, jer je on neprijatelj Srba u Crnoj Gori".

"Dan žalosti je bio u Sarajevu kada je Đukanović izgubio u Crnoj Gori. Odnos Crne Gore, Srbije i Republike Srpske mora biti najbolji, a što je taj odnos loš to je uradio Milo Đukanović", istakao je Dodik.

Govoreći o zločinima u BiH, Dodik je podsjetio da je Đukanović "podržavao priču u Srebrenici" i upitao zašto Đukanović "nije pričao 2000. godine da je bio genocid".

"Ne priznajem te konvertite", naglasio je Dodik.

On je naveo da tamo gdje postoji srpski narod, tamo i Srbija ima svoj državni interes.

"Moramo štititi i Srbe u Crnoj Gori i to je državni interes Srbije. Srbi su bili u zabludi da veliki svijet donosi dobra rješenja. Integracija je najveći stepen zaštite Srba", istakao je Dodik.

On je poručio da i u Crnoj Gori Srbi imaju pravo na srpski jezik, škole, istoriju.

Pojašnjavajući situaciju kada je predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić čestitao Dan Republike Srpske, 9. januar, Dodik je naveo da je "on /Krivokapić/ rekao predsjednici Srpske /Željki Cvijanović/ da može javno da to saopšti i koristi i ona je to uradila".

"Jadno je da mora da ćuti /premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić/ viteški Crnogorac jer su mu dali kredit 750 miliona", ocijenio je Dodik, kritikujući Krivokapića što je i on priznao Kosovo i čestitao im dan samoproglašene državnosti.

"Pozivamo Krivokapića da posjeti Banjaluku, pozvaće ga i predsjednik i premijer da dođe. Šta je to problem? Hoćemo da imamo najbolje odnose sa Crnom Gorom, ali hoćemo da srpski narod bude slobodan i ima svoje mjesto i mora da participira u vlasti", rekao je Dodik.

Dodik je kritikovao političko djelovanje crnogorskog biznismena Miodraga Dake Davidovića, navodeći da ga poznaje, ali da sa njim ne održava kontakte.

"Sa Davidovićem se znam, ali ne održavam kontakte. Smatram da je pogriješio što ne podržava srpske partije Crne Gore, Andriju Mandića i Milana Kneževića koji su preživjeli torturu koju bi malo ko izdržao. Trebao je da podrži koaliciju `Za budućnost Nikšića`, ali to nije uradio i time Davidović cijepa srpski nacionalni interes u Crnoj Gori i to nije dobro", rekao je Dodik.

On je podsjetio da u Crnoj Gori nije bio više od 10 godina, osim na sahrani mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, te da isto tako nije bio ni na nekoj crnogorskoj televiziji.