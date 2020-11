Čovjek koji je nakon dvije decenije srušio SDS u Gacku

Mlad, tih i pun optimizma, bez političkog iskustva takav je novi načelnik Gacka.

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije Ognjen Milinković iz operacione sale sješće u načelničku fotelju. Milinkoviću je pošlo za rukom što mnogim iskusnijim političarima nije, pobijedio je SDS-ovog Milana Radmilovića koji je ovom opštinom gospodario dvije decenije. Gačani kažu vrijeme je za promjene, a mlad čovjek im, ističu ulijeva povjerenje.

"" Zadovoljna sam jer na mladima uvijek svijet ostaje, da se razumijemo.

- Valjda nešto mladi i urade. Radili su i ovi koliko su mogli, radiće i ovi.

- Malo ga poznajem, ali mislim da je pozitivan. Kolika je prednost mlad čovjek da upravlja opštinom? Mladim ljudima treba dati prednost.

- Svake promjene su dobre, nije loš bio ni ovaj načelnik bio je dobar ali mladost dolazi.

- Čuj sviđa li mi se, nego što nego sviđa, trebale se promjene"", kažu građani.

Infrastruktura, vodosnabdijevanje, kanalizaciona mreža, sve se to mora raditi kaže Milinković. Mora se pomoći i posrnulim opštinskim preduzećima ističe on i otkriva šta će prvo uraditi.

"Prvo i osnovno što moramo da uradimo jeste revizija poslovanja opštine, revizija poslovanja opštinskih struktura svih ustanova. To je nešto što će biti polazna tačka. Ja kažem ja polazim odavde i to će biti prvo. U principu, naredne četiri godine mora mnogo da se radi to je definitivno. Rad rad i samo rad. To je nešto čega ću se ja držati. Uzdaću se u rad i u Boga i može mnogo da se uradi i uradićemo", kaže novi načelnik Gacka.

Glavobolje stvaraju višak radnika i milionska dugovanja zato Milinković ističe da će zasukati rukave pa će prvo zakopati ratne sjekire sa gatačkim gigantom. I građani kažu neće mu biti lako osim velike odgovornosti fotelja načelnika donijela mu je i titulu najpoželjnijeg neženje u Hercegovini.

Novi načelnik Gacka Ognjen Milinković kaže da će se uhvatiti u koštac sa velikim problemima, svjestan je da ga čeka mnogo posla i obećava, za razliku od svog prethodnika svaki dan će biti na poslu.