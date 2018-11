Čović: Nastaviti još izraženiju saradnju sa SNSD-om

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u Istočnom Sarajevu da je želja ove stranke da saradnja sa SNSD-om bude nastavljena još izraženije, jer je u posljednje dvije godine postojao opšti zastoj kada je riječ o zajedničkim instutucijama BiH, zbog nepostojanja parlamentarne većine.

"Kada je riječ o reformskoj agendi i našem putu ka EU, postoji apsolutna saglasnost da se ide ka tome da ostvarimo kandidatski status što prije. Jedna od ključnih tema koja treba da bude u toj agendi je pitanje Izbornog zakona, kako nikad više ne bismo došli u situaciju da jedan narod drugom bira predstavnike u Predsjedištvu BiH, odnosno Domu naroda, ali i druga pitanja koja treba riješiti kroz ovaj zakon, a koja već dugo stoje", izjavio je Čović novinarima nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a koju je predvodio lider stranke Milorad Dodik.

Čović je naveo da su na današnjem sastanku predstavljeni rezulatati koji su mjesec dana poslije izbora jasni, te da su, kada je riječ o HDZ-u BiH, izvrsni, jer su jači i izraženiji nego u posljednjih 20 godina na bilo kojim izborima.

"Ipak, postoji manjkavost kada uz sve to nemate hrvatskog člana Predsjedništva BiH, ali to je realnost koju danas treba sagledati u funkciji političkih odnosa u BiH, potrebe da se u Federaciji BiH kod bošnjačkog naroda biraju dva predstavnika i oni su na praktičan način pokazali kako misle to uraditi. Iako mi mislimo da je apsolutno neustavno, nelegitimno i nelegalno", istakao je Čović.

On je dodao da SNSD i HDZ BiH, kao predstavnici i dominantni pobjednici unutar srpskog i hrvatskog naroda na ovim izborima, moraju preuzeti na sebe odgovornost za probleme koje treba otkoloniti, a koji su u posljednjih godinu dana bili dominantno politički.

"Želimo jačati naše odnose, odnosno ambijent koji bi stvorio mnogo bolju ekonomsku i socijalnu sliku u svim oblastima gdje mi možemo odlučivati kako bi ovaj zastoj, koji smo imali posljednjih godinu-dvije na tom planu, posebno u FBiH pokušao se promijeniti", naglasio je Čović.

On je ponovio da će se partnerstvo koje je građeno posljednjih 10 godina sa SNSD-om nastaviti, dodajući da bi tako bilo i da su rezultati izbora bili lošiji.

"Sa ovako dobrim rezultatima, to je prioritet i posebna obaveza. Mislim da ćemo iskoristiti sve instrumente koje imamo da riješimo ključna pitanja da bi u BiH odnos tri konstitutivna naroda bio na načelima Ustava i u izvornosti Aneksa četiri Dejtonskog sporazuma, kako smo više puta govorili", rekao je Čović.