Ćosić: SNSD ne ruši Istočno Sarajevo, već ga ojačava

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo LJubiša Ćosić i šef odborničkog kluba ove stranke u Skupštini grada Damjan Škipina odbacili su tvrdnje odbornika SDS-a i PDP-a u paljanskom lokalnom parlamentu da skupštinska većina na Palama formiranjem opštinske Turističke organizacije ruši grad Istočno Sarajevo, ocijenivši da se tom odlukom grad konačno ojačava.

"Namjera skupštinske većine na Palama, koju predvodi SNSD, potpuno je jasna i opština Pale formiranjem sopstvene Turističke organizacije ništa i nikoga ne ruši, već jednostavno stvara uslove da dodatno promoviše ovu lokalnu zajednicu i njene turističke potencijale, koji su do sada loše, ili čak nikako afirmisani", ocijenili su Ćosić i Škipina, koji je i odborniku u Skupštini opštine /SO/ Pale.

Ćosić, koji je i načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo, pojasnio je da je grad Istočno Sarajevo zajednica samostalnih i autonomnih opština, koje imaju svoje nadležnosti, koje fnnansiraju poreskim i vlastitim prihodima, te da je logično da svaka od njih štiti sopstvene interese i traži najbolji mogući način da afirmiše svoje potencijale i ostvaruje dodatne prihode na osnovu kojih bi ojačala svoje kapacitet.

On je naglasio da je to jedini kontekst u kome treba posmatrati i odluku SO Pale da formira oštinsku Turističku organizaciju, saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo.

"Umjesto što godinama unazad neutemeljeno kritikuju i optužuju SNSD da ruši Grad Istočno Sarajevo, predstavnici SDS-a i PDP-a, kao i direktor Turističke organizacije Igor Tošić, koji je član PDP-a, trebalo bi da imaju na umu bazičnu činjenicu da upravo opštine finansiraju ubjedljivo najveći dio životnih potreba građana", rekao je Ćosić.

Sa druge strane, kako je dodao, ovako organizovan grad Istočno Sarajevo, sa ovakvim načinom prihodovanja sredstava, jeste samo jedna potrošačka jedinica više, koja već godinama unazad služi isključivo ostvarivanju političkih interesa SDS-a i PDP-a.

On je pozvao predstavnike SDS-a i PDP-a da "prestanu sa dugogodišnjom praksom zamjene teza" i za početak se zapitaju da li su sami, imajući na umu činjenicu da gradom Istočno Sarajevo upravljaju duže od dvije decenije, odgovorni za brojne anomalije u njegovom funkcionisanju.

"Ako neko urušava grad Istočno Sarajevo, onda su to prvenstveno politički predstavnici SDS-a, ali i njihovi partneri iz PDP-a, neracionalnom i vankriterijumskom politikom prema `nepodobnim` opštinama i maćehinskom logikom, raspoređivali gradska budžetska sredstva, rukovodeći se isključivo partijskim interesima", istakao je Ćosić.

On je podsjetio da su interna neslaganja, prvenstveno unutar SDS-a, svojevremeno uticala i na to da se sjedište grada Istočno Sarajevo sa Pala preseli u Istočno Novo Sarajevo, što je, zbog izostanka valjanog obrazloženja i objašnjenja javnosti, dovelo do specifične situacije i stvaranja bespotrebnog jaza među opštinama, pa i među građanima, te dovelo do svojevrsne vještačke podjele na gornji i donji dio grada Istočno Sarajevo, što nije dobro ni za ovo područje, ni za njegove stanovnike.

Šef odborničkog kluba SNSD-a u Skupštini grada Istočno Sarajevo Damjan Škipina istakao je da su Pale kao najveća istočnosarajevska opština, zbog svoje geografske pozicije, povoljne nadmorske visine i blizine velikog grada veoma pogodne za boravišni, izletnički i vikend turizam, te da te prednosti moraju iskoristiti u punoj mjeri.

"Smatramo da, osim Jahorine, kao primarne destinacije, opština Pale raspolaže i drugim značajnim turističkim potencijalima, koji su nedovoljno afirmisani, a samim tim i prilično slabo iskorišćeni, što je razlog više za formiranje opštinske Turističke organizacije, koja bi u većoj mjeri promovisala i Romaniju, Trebević, Ravnu planinu, Novakovu i pećinu Orlovača, Gradinu...", naveo je Šikipina.

Prema njegovim riječima, potrebno je mnogo više pažnje posvetiti i zdravstvenom, lovnom, kongresnom, manifestacijskom, te gastro i eko turizmu, koji su do sada malo, čak i nimalo, promovisani od onih čija je to bila obaveza.

Osvrćući se na raspodjelu prihoda prikupljenih od komunalnih taksi i naknada na području gradskih opština, odnosno na njihov povrat opštinama, Škipina je ocijenio da se raspodjela koju vrši grad Istočno Sarajevo ne sprovodi na zakonom propisan način, niti u skladu sa odlukom koja podrazumijeva da se sredstva od naknada plasiraju putem komunalnih preduzeća i tako iskoriste za uređenje javnih i parkovskih površina.