Ćorić: Zahvaljujući restrukturisanju, Željeznice nemaju dugovanja

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić ističe da preduzeće "Željeznice Republike Srpske", zahvaljujući procesu restrukturisanja, danas ne duguje nikom ništa.

- Rješenje je doneseno. Mi ćemo obaveze prebaciti u kapital. Biće izmireni i oni povjerioci koji u narednom periodu budu zahtijevali isplate po tom osnovu - izjavio je Ćorić novinarima u Doboju nakon današnjeg sastanka sa rukovodstvom "Željeznice Republike Srpske".

On navodi da su "Željeznice" prva kompanija u Republici Srpskoj sa ovakvim vidom restrukturisanja, za koje kaže da je bilo neophodno i koje se odvija dobrom dinamikom.

- Za sve nas je to novi izazov sa kojim se suočavamo, ali smo definisali i dinamiku i strategiju i za sve što dolazi imaćemo prave odgovore i najbolja rješenja - kaže Ćorić i ističe da je riječ o preduzeću strateški važnom za Srpsku.

On podsjeća na nedavno održana dva sastanka sa predstavnicima Svjetske banke na kojima je uočen zastoj u sprovođenju treće komponente, odnosno organizacionog restrukturisanja.

- `Željeznice` su uradile dio posla koji je do njih. Čekamo da se konsultanti odrede da li je to najbolji model za buduće definisanje organizacije unutar `Željeznica Republike Srpske`. U skladu sa tim, `Željeznice` će dobiti podršku resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske. Naš je cilj da dođemo do tri preduzeća jer je to stav uprave `Željeznica`, sindikata i svih koji danas funkcionišu u ovom sistemu - naglašava Ćorić.

On ističe da je riječ o modelu po uzoru na Sloveniju koji treba da bude održiv, da zadrži dovoljan broj radnika, te obezbijedi respektabilno i profitabilno poslovanje.

Ćorić kaže da će uprava "Željeznica" morati da definiše tačna radna mjesta u tri nova preduzeća, sa adekvatnim načinom zbrinjavanja viška radnika.

On navodi da ga je rukovodstvo "Željeznica" informisalo da je tokom prošle godine evidentiran pad određenih prihoda u okolnostima pandemije virusa korona, te da se u ovoj godini očekuju bolji rezultati.

Vršilac dužnosti generalnog direktora "Željeznica Republike Srske" Željko Radić podsjeća da, prema sporazumu sa Svjetskom bankom, ova kompanija ima tri komponente restrukturisanja - vlasničko, radna snaga i organizaciono.

On je podsjetio da će, prema odluci Vlade Srpske usvojene u decembru prošle godine, "Željeznice" biti organizovane kao holding sa određenim brojem zavisnih preduzeća.

- Krovno je holding, a niža organizaciona preduzeća bila bi infrasruktura, prevoz putnika i kargo - rekao je Radić i pojasnio da bi se na nivou holdinga određivali osnovni parametri, a svako zavisno preduzeće imalo bi zasebne planove i bilanse.

On kaže da je planom zacrtano da se svi procesi restrukturisanja završe u ovoj godini.

Radić navodi da je trenutno u "Željeznicama" zaposleno 2.170 radnika, odnosno prekomjerna 72 radnika od ciljnih 2.098, te dodao da u ovoj godini treba da bude penzionisano 90 radnika.

On je ukazao na problem viška određenog broja adminstrativnih radnika, kao i na potrebu zakonskog zbrinjavanja radnika sa smanjenom radnom sposobnošću.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 22. februara 2018. godine odluku o prihvatanju zaduženja Srpske od 51,3 miliona evra kod Svjetske banke za projekat restrukturisanja "Željeznica Republike Srpske" s ciljem unapređenja operativne efikasnosti i finansijske održivosti.