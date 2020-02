Ćorić: Mirko Šarović nema autoritet kao predsjednik SDS

SNSD Bijeljina je poslije koalicionog sporazuma sa SP, potpisao i koalicioni sporazum o zajedničkom djelovanju sa DEMOS. Ovom prilikom, predsjednik GO SNSD Bijeljina Nedeljko Ćorić, osvrnuo se na pitanje vezano za odluku Predsjedništva SDS vezanog za prekid svih pregovora o potpisivanju bilo kakvih koalicionih sporazuma sa drugim političkim organizacijama na lokalom nivou.

„Postoje razgovore i sa drugim političkim subjektima i biće razgovora sa drugim političkim subjektima. Neko me je pitao šta mislim oko toga što je SDS zabranio da niži nivoi vlasti na lokalnom nivou razgovaraju sa drugim političkim subjektima, ja do sada nisam vidio da je SDS bilo kome odobrio da razgovara na lokalnom nivou. To su vjerovatno njihovi problemi i to govori da Mirko Šarović nema autoritet kao predsjednik SDS i jednostavno on ne može upravljati tim procesima na lokalnom nivou“, rekao je Ćorić danas prilikom potpisivanja koalicionog sporazuma sa DEMOS-om.

Predsjednik GO SNSD Bijeljina istakao je da će oni u Bijeljini sigurno nastaviti razgovarati i sa predstavnicima i iz SDS i iz drugih političkih partija i da to neće spriječiti odluka koja je juče donijeta na Predsjedništvu SDS u Sarajevu.

(desavanjaubijeljini.com)