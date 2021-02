Ćorić: Imam dovoljno energije da radim predano i vrijedno za Srpsku

Auto-put Banjaluka - Beograd povezaće dva bratska naroda, sa dvije strane rijeke Drine, te ubrzati i pomoći unapređenju ne samo putne infrastrukture i komunikacije, već i odnosa, ekonomije i svega što povezuje Srpsku i Srbiju.

Kaže ovo u intervjuu za Srpskainfo novi ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, Nedeljko Ćorić, ističuči da je sretan što će imati priliku da ubrza postupak i proces izgradnje auto-puta Beograd Sarajevo.

Preuzeli ste dužnost ministra saobraćaja i veza. Dolazite u resor s pozicije poslanika SNSD u NSRS, bivšeg šefa GO SNSD Bijeljina i izvršnog direktora “Elektro-Bijeljine”. Kakav je vaš plan za resor, na koji način planirate da sagledate stanje i za koje probleme već sada znate da bi trebalo prioritetno rješavati?

U Ministarstvo saobraćaja i veza dolazim s dugogodišnjim radnim iskustvom u realnom i javnom sektoru, privredi i politici. Prihvatio sam dužnost ministra sa jednim motivom – da radim za Republiku Srpsku i generacije koje dolaze i ostavim konkretne rezultate iza sebe. Osnovni cilj i zadatak je da se u što kraćem periodu upoznam s kompletnom problematikom koja se odnosi na resor. Već u ovoj sedmici obavio sam razgovore s predstavnicima javnih preduzeća i upoznao se s aktuelnim projektima. Uslijediće i formiranje kabineta, koji će činiti kompetentni i stručni ljudi. Sačinićemo akcione planove, koji su u skladu s planovima Vlade Srpske, strategiju razvoja, ne samo infrastrukturne mreže, već i željeznica i telekomunikacija. Siguran sam da ćemo već u narednom mjesecu krenuti s konkretnim mjerama i aktivnostima. Cilj je da Ministarstvo pozicioniramo u smislu u kojem bi trebalo da bude, da pokušamo da unaprijedimo rad, budemo maksimalno posvećeni strateškim planovima Vlade, omogućimo investicije i aktivno učestvujemo u finansiranju određenih projekata.

U dvije godine, vi ste treći ministar saobraćaja i veza. Šta to znači za funkcionisanje resora, prije svega u kontinuitetu poslova i projekata?

Kontinuitet je važan u svakom radu, pa i u radu Ministarstva saobraćaja i veza. Sticajem okolnosti, došlo je do izmjene tri ministra u ovom mandatu. Sigurno da su moji prethodnici obavljali dužnost u skladu s potrebama i ovlaštenjima i da postoji dobra polazna osnova za nastavak realizacije infrastrukturnih i drugih projekata. Nastaviću tamo gdje su oni stali i vjerujem da ću biti prepoznat kao neko ko donosi određenu svježinu, promjene i energiju i sve što je potrebno da bismo unaprijedili odnos prema svim institucijama unutar Republike Srpske, ali i prema javnosti.

Pominjete reforme u raznim oblastima. Šta će biti Vaši prioriteti?

U planu su značajni projekti, kao što su izgradnja auto-puta Beograd – Sarajevo, mosta na rijeci Savi, Koridora 5c. Poznato je da Vlada Srpske, zajedno sa Srbijom, kreće u izgradnju Aerodroma Trebinje, što je još jedan od strateških projekata. U okviru planiranih reformi, nastaviću proces restrukturisanja “Željeznica” i tražiti mehanizme za unapređenje rada ”Pošta Srpske”, kao i ”Aerodroma”. Opredjeljenje i cilj je da damo sve od sebe kako bi projekti bili pokrenuti i završeni u rekordnom roku i kako bismo imali konkurentna i respektabilna preduzeća, koja će odgovoriti svim izazovima i zahtjevima tržišta. Revidiraćemo i određene strategije koje su okosnica razvoja i putokaz za sve dalje aktivnosti.

Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata je izgradnja auto-puta Beograd – Sarajevo. Dolazite iz Bijeljine, koja je važna i zbog izgradnje dionice Bijeljina – Rača. Kakve su posljednje informacije i koliko je to značajno za Semberiju, ali i za cijelu Srpsku?

Zadovoljstvo mi je što ću sada u drugoj ulozi imati priliku da ubrzam postupak i proces izgradnje auto-puta Beograd – Sarajevo. Povezivanje Banjaluke, Bijeljine i Beograda ima primarni značaj ne samo za Semberiju, već za cijelu Srpsku i BiH. Plan parcelacije za auto-put Rača – Bijeljina – Brčko usvojen je krajem 2019. i u toku je eksproprijacija nepokretnosti za izgradnju tog autoputa. Eksproprijacija za most je potpuno završena, dok je eksproprijacija za trasu auto-puta Rača – Bijeljina – Brčko završena preko 80 odsto. Pored toga, još se čekaju i konkretni prijedlozi Srbije, koja je najavila da će finansirati izgradnju dijela autoputa od Rače do Bijeljine, budući da već grade most preko rijeke Save. Sigurno je da će auto-put Banjaluka – Beograd povezati dva bratska naroda, s dvije strane rijeke Drine, i da će ubrzati i pomoći unapređenju ne samo putne infrastrukture i komunikacije, već i odnosa, ekonomije i svega što povezuje Srpsku i Srbiju.

Bili ste poslanik SNSD u NSRS i sjećate se brojnih kritika opozicionih poslanika po pitanju putne infrastrukture na istoku Srpske. Posebno se ističe problem pravca Foča – Šćepan Polje. Kakvi su planovi za sanaciju ovog putnog pravca i zašto se dugo čeka na rekonstrukciju?

Izgradnja putnog pravca Foča – Šćepan Polje je prioritet prema usvojenim strateškim dokumentima Srpske i svjesni smo problematike. Međutim, to je složen proces, koji zahtijeva integraciju i koordinaciju svih nadležnih institucija Srpske, BiH i Crne Gore. Projekat izgradnje magistralnog puta u vrijednosti oko 86 miliona evra obuhvata dionicu magistralnog puta M-18 Foča – Hum u dužini od 20,2 km. U januaru i februaru došlo je do većih oštećenja i angažovani su svi kapaciteti radi uklanjanja odrona i privremene sanacije oštećenja i klizišta, za šta je izdvojeno 147.000 KM. U toku je procedura za utvrđivanje opšteg interesa, kako bi se započele aktivnosti na eksproprijaciji, izradi nedostajućih dokumenata i pribavljanju građevinske dozvole. Nakon dozvole i obezbjeđenja finansijskih sredstava, pristupiće se izgradnji magistralnog puta MI-111 Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje) sa međudržavnim mostom. Neophodno je i da se potpiše sporazum između Savjeta ministara BiH i Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare, za šta je Ministarstvo saobraćaja i veza još 2018. pokrenulo inicijativu prema Ministarstvu komunikacija i transporta. Već u narednih petnaest dana obići ću rizični pravac Foča – Šćepan Polje i zajedno s ”Putevima” tražiću najbolja rješenja.

Ulazite u resor u drugoj polovini mandata ove Vlade. Poručili ste da imate velike planove i da želite nešto da promijenite. Vjerujete li da ćete za dvije godine uspjeti da provedete planove o kojima smo razgovarali?

Vjerujem da će moja energija, kvalitetan tim saradnika i sveobuhvatna i kvalitetna strategija doprinijeti realizaciji najvažnijih projekata i omogućiti ostvarivanje značajnih rezultata. Neću biti ministar koji će sjediti i čekati da informacije dođu u ministarstvo, već ću biti aktivan u rješavanju svih aktuelnih pitanja. Došao sam u resor da radim za Republiku Srpsku i za generacije koje dolaze i učiniću sve kako bih ostvario taj cilj.

(Izvor: Srpskainfo)