Ćorić: Bijeljina zaslužuju pozorište

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Ćorić smatra da za vlasti Bijeljine, drugog po veličini grada u Srpskoj, nema opravdanja zbog zapostavljanja kulture, te da je građanima potrebno pozorište.

Ćorić je rekao da je ovdje riječ o nedostatku znanja i ideja onih koji već godinama uređuju život u Bijeljini i koji su se "pokazali nedoraslim" i kada je riječ o organizaciji drugih segmenata života grada.

"Imamo ljude koji su spremni da se potrude da uvedu red u ovu oblast i koji imaju koncept koji bi oživio pozorišni život u našem gradu", rekao je Ćorić, koji je i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Bijeljina.

On je istakao da se ovako veliki i zahtjevni projekti ne mogu realizovati bez podrške i pomoći Vlade Republike Srpske i da je spreman da učini sve da tu podršku obezbijedi, te je pozvao sve kolege narodne poslanike iz Bijeljine, bez obzira na političku stranku, da mu se pridruže u ovoj inicijativi.

Ćorić kaže da je svjestan činjenice da Bijeljina ne može imati opersku kuću ili filharmoniju jer trenutno ne postoje uslovi za to, te da se ne može porediti sa velikim kulturnim centrima, ali može sa Šapcem, koji je po veličini sličan grad, ali ima nekoliko pozorišta i veoma bogatu kulturnu ponudu.

"Kada god u našem gradu gostuje pozorišna trupa ili glumac koji izvodi monodramu, bez obzira da li je riječ o poznatom djelu sa slavnim umjetnicima ili radu nekog mladog autora sa amaterskim glumcima, sala je uvijek prepuna i traži se `karta više`", rekao je Ćorić.

On kaže da je uvjeren da bi, kada bi se pozorište postavilo na zdrave osnove, bez uticaja sitno-političkih i partijskih interesa, ono bilo i ekonomski održivo, bez potrebe za značajnim dotacijama iz budžeta, dodaši da je potrebna volja gradskih vlasti da nešto učine po ovom pitanju.

Komentarišući činjenicu da je vlast u Bijeljini budžetom izdvojila tek 5.000 KM za oživljavanje pozorišta od najavljivanih 150.000 KM, Ćorić je ocijenio da je "jasno da obećanja gradskih vlasti imaju isključivo predizbornu funkciju i da je za nju kultura marginalna pojava koja treba da se samorazvija i nije velika šteta ako se to ne desi".

On je podsjetio da je Bijeljina imala razvijen pozorišni život još prije 30 godina i da o tome svjedoče brojne predstave koje su u to vrijeme po mnogo čemu bile pionirske u pozorišnoj umjetnosti, nagrade na festivalima širom bivše Јugoslavije, talentovane ljude koji su prepoznati u drugim gradovima i državama, dodavši da je to nasljeđe Bijeljine koje je pušteno da propada.

Ćorić je rekao da je pozvan na javnu tribinu "Pozorište u Bijeljini, java ili san", na kojoj će sutra u Gradskoj biblioteci javnost moći da iznese stavove o ovoj aktuelnoj gradskoj temi, te pozvao medije i zainteresovane građane da prisustvuju ovom događaju.