Članovi SDS-a traže sankcije za Ćuzulana

Veliki broj članova SDS-a, od kojih su neki u rukovodstvu stranke, tražiće od predsjednika partije, Vukote Govedarice da isključi Dragana Ćuzulana iz stranke zbog njegovih istupa u kojima je vrijeđao srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Ovih dana ta inicijativa doći ce do organa stranke, tvrdi naš izvor. Dragana Ćuzulana treba kazniti, saglasan je i SDS-ov Mićo Mićić. To će, kaže, i lično zatražiti.

"Ja ću tražiti od predsjedništva stranke da se ogradi od toga a ja se ograđujem od te izjave i čak da bude kažnjena. Ja želim da se prije svega zahvalim predsjedniku Srbije Vučiću na korektnoj saradnji prema Republici Srpskoj", kaže Mićo Mićić, potpredsjednik SDS-a.

SDS se od Ćuzulanovih izjava ogradio saopštenjem. Kažu da se radi o njegovom ličnom stavu. To što je navodno lični stav izrekao potpredsjednik stranke, i to na predizbornoj tribini, za SDS, čini se, nije sporno. Sporno je zato predsjednici Srpske, i potpredsjednici SNSD-a, Željki Cvijanović. Ćuzulanovi izjavu predsjendica Sprske nazvala je skandaloznom.

"Ne mislim da je to dobar put, ali evo očito da je to stav rukovodstva ili ljudi koji pripadaju rukovodstvu SDSa. Ja inače mislim da su oni bili poprilično dezorijentisani u nekom prethodnom periodu i vidjelo se mnogo puta da imaju neusaglašene stavove i izjave koje dolaze od različitih funkcionera u okviru SDSa i sve to pripisujem jednom procesu moram reći i propadanja i dezorganizovanja", kaže predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Koji je motiv Ćuzulanovog verbalnog napada na srpskog predsjednika, nije jasno, ali jeste da takvim istupima SDS šteti samo sebi, uvjereni su analitičari. To, kažu, uopšte ne pomaže stranci koja se još nije oporavila od izbornog poraza.

"To najviše prije svega šteti SDS-u. SDS u ovom postizbornom periodu se u javnosti još identifikuje sa problemima, sa isključenima, sa podjelama, dakle ta šteta SDSu je očito nanesena", kaže Drago Vuković, politički analitičar.

Članovi SDS-a od Vukote Govedarice traže da iz poslaničkog kluba SDS-a u NS Republike Srspke isključi Nebojšu Vukanovića, potvrdili su ATV-u izvori iz SDS-a.

Nebojša Vukanović je prije nekoliko dana prozvao SDS-ovce koji su prisustvovali Božićnom prijemu kod srpskog člana predsjedništva, Milorada Dodika. Odgovor je ubrzo stigao od jedne od prozvanih Sonje Karadžić Jovičević, koja je Vukanovića nazvala kratkim i lošim vicem. Vukanovićem se u svom pismu bavio i Milovan Bjelica.

Ukoliko neko smatra da potpredsjednik Srpske demokratske stranke ne treba da razgovara sa svima u Srpskoj za dobrobit građana koji su ga birali, mi smo onda u većem problemu nego što smo mislili. Ljudi koji ne shvataju da mediji u Federaciji prenose i objavljuju riječi uglavnom onih koji napadaju Republiku Srpsku, njene institucije ili zvaničnike, politički su nezreli i nedorečeni", stoji u pismu Bjelice.

Nezrelim i nedorečenim mnogi nazivaju i Ćuzulanove izjave od prije nekoliko dana. Na predizbornom skupu u Trebinju, potpredsjednik SDS je Aleksandra Vučića nazvao manipulatorom i lažovom. Licemjerno je, poručuju njegove stranačke kolege SDS-, što Ćuzulan napada one koji su i u opštinu iz koje on dolazi, uložili milione.