Članovi hora "Zvončići" dočekali Željku Cvijanović

Дивно изненађење су ми данас приредили чланови Дјечијег хора "Звончићи" из Зворника, који су били моји партнери у прошлогодишњој хуманитарној акцији "С љубављу храбрим срцима". Хвала вам од срца, другари.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Sep 24, 2020 at 6:40am PDT