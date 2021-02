Članovi CIK-a narušavaju pravnu sigurnost, treba da podnesu ostavke

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić izjavio je Srni da Centralna izborna komisija /CIK/ BiH od trenutka kada je izabrana narušava pravnu sigurnost.

Jerinić je naglasio da je, nakon ponovljenih izbora u Doboju, SNSD ponovo potvrdio da je najjača politička partija u Doboju, sa osvojenih 16 mandata u Skupštini grada i sa ubjedljivom pobjedom za gradonačelnika.

"Posljednje izjave iz SDS-a kojim najavljuju ponovno brojanje glasova su zadnji trzaji jedne ugašene političke opcije u Doboju. U prethodnih nekoliko dana cijela opoziciona svita boravila je u Doboju, ali ni to im nije pomoglo da se domognu tog jednog odborničkog mandata. SDS-u u Doboju nedostaje osam glasova za prelazak cenzusa, pa očekujemo da će CIK uvažiti njihove prigovore i naložiti ponovno brojanje glasova", rekao je Jerinić.

On je dodao da će SNSD poslati svoje najbolje posmatrače na ponovno brojanje glasova i neće dozvoliti nikakve izborne manipulacije i prekrajanje volje građana.

"Svjesni smo da su članovi CIK-a produžena ruka SDS-a i da će učiniti sve da se domognu tog jednog žalosnog mandata", naglasio je Jerinić.

On je naveo da bi osnovni zadatak članova CIK-a trebalo da bude vraćanje pravne sigurnosti u izborni proces, ali oni ne da to ne čine, nego djeluju potpuno protivzakonito i samo sa jednim ciljem, a to je nasilna promjena volje građana.

"Članovi CIK-a treba da podnesu ostavke, jer su građanima Doboja, ali i Srebrenice, samo nanijeli ogromne troškove koji će rezultirati smanjenjem obima investicija i otvaranja radnih mjesta", konstatovao je Jerinić.