Cilj podstaći povratak u Srpsku

Tim stručnjaka se, zajedno sa Vladom, već neko vrijeme bavi nacionalnim programom demografske obnove. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović za ATV kaže da je cilj programa stvaranje ambijenta koji bi ljude podstakao da se vrate u Srpsku. Za ATV otkriva da će se od jeseni u dijalog o demografskoj obnovi uključiti još neke institucije i organizacije.

"Ja namjeravam da ih okupim, i mi na jesen imamo prvu debatu koja će se odnositi na to da prezentujemo to što radimo, a onda da uključimo i druge institucije. Neće to biti samo Narodna skupština, biće tu uključen i Pedagoški zavod, moraćemo da imamo uključene i ljude iz zdravstvenog sektora, da vidimo šta se to tamo dešava," rekla je Cvijanovićeva.

Zdravstveni sektor je jedan od temelja demografske obnove, i nekoliko je mjera koje mogu da budu realizovane, kaže ministar zdravlja, Alen Šeranić. Dosta toga je, poručuje, već urađeno.

"Mislim da je vrlo važno da Fond zdravstvene zaštite, zajedno sa Vladom, ali i sa jedinicama lokalne samouprave, finansira niz pokušaja vantjelesne oplodnje, tako da u pojedinim zajednicama, osim ona tri koja su zagarantovana od 2018. godine, imamo još i čertvrti, a negdje i peti pokušaj. Moram reći da smo mi u Vladi već pričali da se ovaj grant Fondu i poveća," kaže Šeranić.

Svoj doprinos će moći da daju i socijalni partneri, kaže Željka Cvijanović. Sindikalci će se pozivu rado odazvati, i smatraju da je dobro što će se čuti i njihove ideje i preporuke

"Prva jaka mjera kojoj može da se izmjeri efekat, da se vidi da li je dala rezultate, to je povećanje pata i bolji uslovi rada, i tu nema nikakve dvojbe. Što se tiče te strateške mjere koja je krenula od predsjednice, odnosno koju provodi njen kabinet, je dobro," kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza Sindikata Republike srpske.

"Imamo konkretne prijedloge a to je da se vrši iznos naknade plate u stopostotnom iznosu za vrijeme trudnoće i održavanja trudnoće i vantjelesn oplodnje. Sigurno je to jedna od mjera koja može da doprinese poboljšanju nataliteta u Republici Srpskoj," rekao je Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata.

Na raspolaganju će svakako biti i parlamentarci, koji su tu, poručuju, kao glas naroda, ali i kao neko ko na kraju treba da usvoji strategiju. Posao neće biti nimalo lak, priznaje predsjednica Srpske. Nada se, ipak, da učesnici dijaloga neće dozvoliti da političke nesuglasice stopiraju tako važan projekat čiji je uspjeh interes Republike Srpske.