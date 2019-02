Cilj komisije - doći do istine o Srebrenici koja je samo jedna

Predsjedavajući Komisije za Srebrenicu Gideon Grajf izjavio je večeras da je cilj ove komisije - istina o Srebrenici, koja je samo jedna, te da je moralna obaveza komisije da bude lojalna činjenicama, istini i žrtvama.



"Naš cilj je istina i samo je jedna istina, ne postoje dvije istine o Srebrenici. Uložićemo sve napore da pronađemo tu jednu istinu", istakao je Grajf koji je glavni istraživač izraelskog Instituta za Holokaust "Šem Olam".

On je izrazio očekivanje da će istraživanje o Srebrenici biti toliko profesionalno, ozbiljno i iskreno da će ga normalni ljudi prihvatiti.

"Oni drugi nikada ništa neće prihvatiti, jer žive u potpuno drugom svijetu, ali to nas ne smije omesti", rekao je za RTRS Grajf, kojeg je Vlada Republike Srpske danas imenovala za predsjedavajućeg Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina.

Grajf podsjeća da je svaka komisija za istraživanje, a kroz istoriju ih je bilo na hiljade, obavezna da bude lojalna istorijskoj istini i činjenicama.

"Ja sam istoričar, za mene su činjenice najvažnije i da budu objektivne, ako postoji tako nešto. Moramo biti lojalni činjenicama, istini i moramo biti lojalni žrtvama. To je najvažnija stvar i to je moralna obaveza", poručio je Grajf.

Na pitanje kako komentariše činjenicu da sada postoji slika o Srebrenici kao "jednostranom genocidu", Grajf je odgovorio da ne misli tako i da to doživljava kao zanimljiv izazov, jer u suprotnom ne bi pristao da bude u Komisiji.

On je dodao da voli izazove i da mijenja ustaljena mišljenja, navodeći kao primjer kada je 1986. godine počeo istraživanje o Jevrejima u sonderkomando jedinicama koje su odvodile zarobljenike u gasne komore.

"U to vrijeme slika o tim nesrećnim jevrejskim zarobljenicima bila je užasna. Nazivani su ubicama, kolaboracionistima. To je bilo pogrešno i rekao sam sebi da ću to da promijenim. Vjerovali ili ne, poslije moje prve i kasnije druge knjige, više ne možete čuti da su ubice i kolaboracionisti", ističe Grajf.

Prema njegovim riječima, cijeli svijet je prihvatio njegovo mišljenje da su oni najnesrećniji od svih zarobljenika.

Upitan da prokomentariše to što neko iz Sarajeva upoređuje Srebrenicu sa Holokaustom, pa čak izjednačava, Grajf je rekao da ga to mnogo ljuti.

"Holokaust - zločin NJemačke nad Jevrejima, ne može se porediti ni sa čim jer je rezultirao nestankom čak sedam miliona Jevreja. Prema posljednjim istraživanjima, ne može da se uporedi ni sa jednim drugim zločinom na planeti", kaže Grajf.

Grajf ističe da su zločini u Aušvicu i Jasenovcu genocid, a kada je riječ o Srebrenici, treba sačekati da Komisija istraži ovaj slučaj.

"Moram da istražim, da vidim svu dokumentaciju, fotografije i dokaze, da razgovaram sa ljudima. To je dug proces", napominje Grajf.

Govoreći o razlici između Aušvica i Jasenovca, on je istakao da je vrlo jasna razlika - da su i Nijemci i ustaše bili okrutni, ali su Nijemci preferirali sterilna smaknuća "da ne prljaju ruke", za razliku od ustaša koji su voljeli da vide krv na rukama, na tijelima, rasuti mozak ubijenih.

Odgovarajući na pitanje da li se zločini i u Jasenovcu i u Srebrenici mogu nazvati genocidom, Grajf je rekao da nije svako ubijanje određene grupe ljudi genocid i da je namjera ono što čini razliku.

"Namjera je to što pravi razliku - šta je bila namjera počinilaca. Da li su željeli da unište samo tu manju grupu ili veću. Nijemci su željeli da izbrišu sav jevrejski narod i prema njihovom planu nijedan Jevrej nije trebalo da preživi i hvala Bogu nisu uspjeli", poručio je Grajf.

Vlada Republike Srpske imenovala je danas članove međunarodnih i nezavisnih tijela - Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina.

Predsjedavajući Komisije za Srebrenicu je Gideon Grajf, a članovi Adenrelo Sinaba iz Nigerije, Jukiosa Japa, Rodžer Bajat iz Australije, Zeng Ji iz Kine, Đuzepe Zakarija iz Italije, Markus Golbarh iz Njemačke, Larens Almarfrens iz SAD i Marija Đurić iz Srbije.