Četrdeset britanskih specijalaca došlo u BiH VIDEO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u bazi Butmir kod Sarajeva ima 2.000 pripadnika evropskih bezbjednosnih snaga, i da je to sada prihvatilište za sve "crne operacije".

"To je Srpskoj poznato", rekao je Dodik danas za TV Pink.

Kada je riječ o scenarijima za državni udar na Srpsku, Dodik navodi da je 40 britanskih specijalaca došlo u BiH, a da ih je šest u Banjaluci.

"Mi tačno znamo gdje su raspoređeni i šta rade. Naravno, oni su veoma oprezni, mijenjaju svaki dan svoje prebivalište. Znamo lokalne ljude koji ih prihvataju. Ima vremena da se to sve na neki način dovede na svoje mjesto", rekao je Dodik.

On naglašava da su u Srpskoj na vlasti legalisti i da na Zapadu ne znaju šta će sa njima, te se pokušava očuvati struktura u Sarajevu predvođena srpskim članom Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem i kadrom iz SDS-a, koji su navodno demokrate, a za NATO su.

Govoreći o tome zašto nekima smeta jaka Republika Srpska, Dodik navodi da pojedini na Zapadu žele da od BiH stvore centralizovanu zemlju.

Prema njegovim riječima, to su recidivi politike koja je išla za tim da se potpiše Dejtonski mirovni sporazum, a potom nizom mjera utiče na to da Srpska bude prazna ljuštura, koja će se smučiti Srbima i neće imati dovoljno snage.

"E, onda smo prije desetak do 12 godina došli mi i rekli da toga više nema i da hoćemo da poštujemo Ustav i prava koja smo dobili. To je zasmetalo, jer oni žele podaničku strukturu", ističe Dodik.

Kada je riječ o miješanju stranaca u izbore u BiH, Dodik ističe da nema ko se nije umiješao, osim Srbije.

"Podvala je da se Srbija miješa. Sasvim je logično da Srbija sarađuje sa Srpskom, i ta saradnja je na najvišem nivou do sada. Ovo je najbolji i najkonkretniji period saradnje Srpske i Srbije. To nije više samo da se zagrlimo kao braća i imate našu podršku. Sada je to konkretno", rekao je Dodik, navodeći da se realizuje niz zajedničkih projekata.

On je istakao da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razumije situaciju u Srpskoj i da je to pomoglo.

Govoreći o jučerašnjem otvaranju dionica auto-puta sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem, Dodik je ponovio da su Srbi jedan narod i da kod srpskog naroda u Republici Srpskoj više ne prolaze priče da se Srbi u BiH nazovu "bosanskim Srbima", odvojenim od Srbije.

"Mi nismo bosanski Srbi. Mi smo Srbi i svaki uspjeh našeg naroda u Srpskoj ili Srbiji proslavljamo jedinstveno", naglašava Dodik.

On je rekao da Srpska danas ima već više od sto kilometara auto-puteva, izgrađena su 72 kilometra od Banjaluke do Doboja i 40 kilometara od Banjaluke do Gradiške, a prije sedam godina nije postojao ni kilometar auto-puteva.

"Sada smo bliže Beogradu. Naš cilj je stignemo auto-putem do Bijeljine, da se spojimo na putnu mrežu Srbije auto-putem, da bi se povezali sa Beogradom i svim destinacijama u Srbiji. To bi bio put koji bi trajao oko dva do dva i po časa, što nas znatno približava komunkacijski, ekonomski i politički", ističe Dodik.

On je ponovio da u BiH ne postoji maligni uticaj Rusije, dok Britanci maligno utiču 200 godina na Balkanu.

Dodik ističe da Rusija nema nijednog svog vojnika u BiH, niti u Srpskoj, već razvija privredne aktivnosti, te naglasio da srpski narod u Srpskoj sa simpatijama gleda na Rusiju, što na Zapadu ne shvataju.

"To je neka globalna igra, u kojoj je opšta antiruska histerija zahvatila mnoge zapadne zemlje, pa traže čak i svoje satelite ovdje. Zna se da to prihvataju Bošnjaci, u znatnoj mjeri i Hrvati, ali mi smo ti koji kažemo da neće biti sankcija Rusiji od BiH i da BiH ne može priznati samoproglašeno Kosovo", poručuje Dodik.

