Cerić pismima dodatno podgrijava napetosti u BiH

Predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mustafa Cerić u svojim pismima pojedincima, ali i čitavim narodima, umjesto da smiruje i ublažava napetosti u BiH, dodatno ih podgrijava, rekao je Srni Srđan Perišić, savjetnik za politička pitanja srpskog člana Predsjedništva BiH.

Perišić je pozvao Cerića, bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH, da napiše jedno pismo i Bošnjacima i objasni im zašto u Federaciji BiH više gotovo da nema Srba.

Podsjetivši da se Cerić u najnovijem pismu obraća predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i "Srbima u Bosni i Srbiji", tražeći od njih da "prihvate grijeh i sramotu genocida nad Bošnjacima" i da skinu "svoje ime s tog zločina genocida", Perišić kaže da se iz Cerićevog pisma jasno razotkriva da cilj dijela bošnjačke elite nije promjena imena Srpske već ukidanje samog postojanja Republike Srpske.

"Takav način obraćanja Srbima i zahtjev da odustanu od imena Republika Srpska, predstavlja nastavak inicijative SDA da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti imena Srpske, ali u još ekstremnijoj formi", istakao je Perišić.

Perišić je naveo da Cerić u svojim pismima uvijek zaoštrava aktuelnu političku situaciju u BiH.

"Od intelektualca, koji je doktorirao u SAD, očekuje se da racionalno i bez strasti sagledava društvena pitanja u multietničkoj BiH, da razumije da BiH nema bez Srba i Republike Srpske. Međutim, on to odbacuje i dodatno raspaljuje situaciju u najekstremnijoj formi. To je posljedica njegovog dugogodišnjeg djelovanja još iz vremena rata u BiH. Upravo je Cerić taj koji, evo, 23 godine poslije rata u BiH, na taj način onemogućava normalan politički život svih u BiH", naveo je Perišić.

Perišić je naveo da se Cerić nikad nije osvrnuo nad stvarnim stradanjima Srba.

"Zašto Cerić ne govori o stradanju 3.500 Srba u Srebrenici i njenoj okolini? Zašto ne govori da su tu stradali svi Srbi, na najzvjerskiji način, bez obzira na pol i godine života? Zašto Cerić ne govori od stradanjima Srba u Sarajevu, gdje su ubijana i srpska djeca u raznim jamama i logorima, po stanovima", naveo je Perišić.

On je upitao zašto se Cerić ne oglasi jednim otvorenim pismom Bošnjacima i kaže im iskreno ko je stvarno ubijao na Markalama 1994. godine.

"Zašto im ne kaže istinu, za koju mnoge Sarajlije i znaju, da su masakre na Markalama u februaru i avgustu 1994. nad sopstvenim građanima izvršile jedinice takozvane Armije BiH podmetnutim eksplozivom? Zašto ne kaže Cerić Bošnjacima ko je iz njihovog političkog vrha to naredio? Zašto Cerić ne prizna grijeh svojih", istakao je Perišić.

Perišić pita da li Cerić - kada u pismu navodi da su Bošnjaci ti koji "trpe bosanske Srbe, koji ne polahko, već brzo i sigurno, uz zlokobnu pomoć Hrvata" istiskuju Bošnjake iz najviših organa vlasti u "bosanskim državnim institucijama" - najavljuje da se treba osloboditi tih Srba od kojih Bošnjaci trpe.

"I na kraju, zašto Cerić ne napiše jedno pismo Bošnjacima i objasni im zašto više nema Srba u Sarajevu i sve je manje Hrvata u tom gradu? Zašto im pismom ne objasni gdje su danas Srbi u Federaciji? Ako je intelektualac - trebalo bi", istakao je Perišić.