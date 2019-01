Ćeranić: Nisu uspjeli okrenuti narod protiv policije

Dekan Fakulteta bezbjednosti u Banjaluci Predrag Ćeranić ocijenio je da nisu uspjeli svi pokušaji osporavanja Dana Republike Srpske od Sarajeva i zapadnih centara moći i da osnažena Srpska dočekuje svoj praznik - 9. januar.

"Očekujem da defile bude za jedan stepen na višem nivou nego prethodne godine, jer sam se uvjerio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ na visini zadatka, kao i civilni sektor", rekao je Ćeranić.

On je za "Sputnjik" naveo da će kuriozitet defilea biti to što će jedan ešalon biti u uniformi Srpske vojske koja je prije stotinu godina ušla u Banjaluku, dok će jedan oficir na belom konju ići ispred njih.

Ćeranić je rekao da je kao profesor bezbjednosti u neposrednom kontaktu sa pripadnicima MUP-a i drugih agencija, istakavši da je MUP Srpske protekle godine radio u veoma složenim uslovima.

Prema njegovim riječima, MUP je bio izložen velikim pritiscima, tendencioznom izvještavanju mejnstrim medija i nizu neosnovanih optužbi.

On je dodao da je sproveden "atak na javno mnjenje" s namjerom da se okrene protiv policije Republike Srpske, ali da nisu uspjeli u tome i da je MUP nastavio da radi neometano.

"Jedna porodična tragedija je maksimalno ispolitizovana, njom se manipulisalo i korišćena je kao okidač nezadovoljstva na ministra i MUP. To je zato što su strani centri moći markirali to Ministarstvo kao barijeru koja se mora slomiti, da bi se došlo do onog ko obavlja najviše dužnosti", rekao je Ćeranić.

Prema njegovim riječima, cilj je bio i da se diskredituje policija Republike Srpske i da se građani okrenu protiv nje i onda bi stvari išle same od sebe.

"Ali, nisu uspjeli, jer je MUP pokazao stamenost, da je institucija koja je proizišla iz naroda", rekao je Ćeranić.

On je podsjetio da je prva institucija Republike Srpske 1992. godine bila upravo MUP, istakavši da je to "bio prvi korak ka samostalnosti"

Ćeranić je dodao da je mnogo ljudi dalo život za taj cilj i da od Novog Grada do Trebinja nema policijske stanice ispred koje se ne nalazi obilježje palim pripadnicima MUP-a.

"Sve to nas obavezuje da istrajemo i sačuvamo slobodu za buduće generacije, a Srbima u BiH nema slobode bez Republike Srpske i njenog političkog kapaciteta koji obezbjeđuje opstanak našeg naroda", zaključio je Ćeranić.

Republika Srpska danas slavi 27. rođendan. Osnovana je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.

Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali konstutitivni status.

Položaj i ovlaštenja Republike Srpske potvrđeni su u Dejtonu 1995. godine, kada je ona ustanovljena kao jedan od dva entiteta koji sačinjavaju BiH. Srpska od svog formiranja ima zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast.