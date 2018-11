Portal "Čast otadžbine" objavio je teskt pod nazivom:"Čemu vodi srbofobija?". Tekst, koji prenosimo u cjelosti, potpisuje Odbor osnivača.

"U izboru gospodina Dodika za člana predsedništva BiH, srpski narod je dobio nepokolebljivog i odlučnog borca za interese Republike Srpske.

Osporavanje predsednika Dodika i njegovih, na ustavu zasnovanih zahteva, da sva tri naroda u BiH budu ravnopravna, da zastava Republike Srpske bude u predsjedništvu BiH, da praznik dana Republike BiH nije praznik, njegov zahtev da se ukine funkcija vioskog predsednika BiH, su na početku njegovog mandata došli do pretnje smrću. Postao je noćna mora i nerešiv problem pobornicima unitarne BiH. SIPA se ”igra” sa indetitetom osobe koja je pretili predsedavujućem predsedništvu BiH, kao što su se ”igrali” sa istragom o pokušaju ubistva predsednika Srbije, gospodina Vučića u Srebrenici. Vjerovatno zato što se radi o njihovim pripadnicima ili saradnicima. Zato osmica, Mektić i Stanić, kao i celokupna njihova nomelkatura mora što pre napustiti svoje pozicije, a agencije bezbednosti BiH popuniti sa novim, mladim i sposobnim ljudima koji će raditi za oba entiteta jednako i profesionalno. Naravno, nužan preduslov je da oni koji su pod okriljem AIDA redili zlodjela, napuste zvanične insitucije državne zajdnice, jer je iluzorno očekivati od nazovi Suda da ih procesuira i kazni.

Predsednika Dodika je teško uplašiti a još teže ubediti da se odrekne svoje zacrtane politike i pozicije člana predstavništva BiH. Zato organi bezbednosti Republike Srpske moraju preuzeti sve mere i životno obezbediti našeg predsednika, ma gde god se on nalazio. Neophodno je što pre formirati savet ministara BiH i kadrove SDS, Šarovića i Mektića skloniti sa svojih funkcija zbog opstruktivnog delovanja prema Republici Srpskoj za koju su trebali da se bore i zalažu.

Napravimo patriotski blok u savetu ministara BiH i podržimo predsednika Dodika u njegovoj nepokolebljivosti i odlučnosti da vrati BiH a time i Republiku Srpsku na izvorni Dejton.

Posle izborne pobede svi smo zaboravili proteste na trgu Krajina u Banja Luci, i zaklinjanje tadašnjih lidera SzP da će do kraja podržati „pravdu za Davida“. Nastaviti će sa konstrukcijama protiv institucija Republike Srpske sa ciljem njenog rušenja, kao i sa pokušajima devalviranja svih srpskih vrijednosti i onih koji istinski vrijede.

Sistematska srbofobija se nastavalja i kroz sramni nepotrebni Sud BiH, koji svojom presudom o Naseru Oriću zaslužuje samo zatvaranje, pošto je sam sebe diskreditovao. Krajnje je vrijeme da se svi u VSTV kao i Srbi u pomenutom Sudu i tužilaštvu zapitaju, gdje i šta rade? Da li postoji i promil hrabrosti, kod pomenutih službenika, koji bi značio prestanak poniženja srpskog naroda. Sramotna presuda Naseru Oriću je samo potvrda ideala vladavine većine. Bošnjački narod ne prihvata civilizacijske tekovine, već zaslužni moraju biti nagrađeni bez obzira na činjenje krivičnih dijela. Šta je to zbog čega je Naser slobodan? Obezbjedio je platformu za ”genocid” ubijajući i svoj narod, koja obezbjeđuje svakodnevno ofanzivno djelovanje do konačnog cilja, a to je ”Islamska država”.

Pozivamo Republiku Srpsku da postupi bez emotivnosti i da se razračuna sa nosiocima destabilizacije i nepoštovanja prava i pravde."

(častotadzbine.rs)