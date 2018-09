Čelinac: Kamen temeljac u sjeni provokacije

Polaganje kamena temeljca za novi most u Čelincu palo je u sjenu zbog provokacija PDP-ovog odbornika u banjalučkoj Skupštini, Draška Stanivukovića, i njegove rasprave sa predsjednikom Republike Srpske. Stanivuković je u Čelinac došao s kamenom u ruci kako bi izveo jedan od svojih performansa.

Za vrijeme obraćanja Milorada Dodika, mladi PDP-ovac mu je dobacivao, pokušavao da provocira, i zvao ga da zajedno polože njegov kamen temeljac. Kada se Dodik vraćao na svoje mjesto, Stanivuković je prišao njemu i njegovom obezbjeđenju, a sve to snimao mobilnim telefonom. Nakon toga je uslijedilo kraće komešanje, reakcija obezbjeđenja i Stanivukovićeve tvrdnje – udario me je predsjednik Republike.

Nedugo potom, PDP je održao konferenciju za novinare, a reagovao je i SNSD, sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović na čelu. Dodik poručuje – nikoga nisam ni udario ni takao, a sve to je pokušaj opozicije da iscenira i isprovocira incident.

"Predsjednik, kad je završio govor, prilazio je meni, povio je ovako glavu, da kamere ne snime. Rekao pogrdne riječi, vidio je moj telefon pošto sam otprilike znao šta me slijedi, udario moj telefon, udario me po ramenu. Onda su me počeli vrijeđati iz njegovog obezbjeđenja. Njegov šef obezbjeđenja mi je prišao, opsovao mi majku, počeo da gnječi moj telefon," rekao je Draško Stanivuković.

"Nikoga nisam dirnuo,nikoga nisam udario niti je bilo ko koga udario, ali je onde očigledno neko želio da to iscenira nešto. Sam taj dečko imao je kamen u ruci, prišao mjestu gdje stoje štićena lica. Niko ga nije udario, laže, nema nikakve povrede, to je potpuna laž. Niko ne može, hiljadu ljudi koji je onde bilo mogu da potvrde da je to neistina," kaže Dodik.

Milorad Dodik tvrdi da su Stanivukovićeve kolege koje su s njim došle u Čelinac u rančevima nosile kamenje, i da ih je zato privela policija, dok PDP-ovac poručuje da su nepravedno uhapšeni. Stanivuković je na svom fejsbuk profilu objavio snimak događaja. Zabilježila ga je i kamera ATV-a.

Na PDP-ovoj konferenciji za medije pojavili su se i stranački aktivisti, njeno rukovodstvo ali i Stanivukovićeva baka. Šef partije poručuje da će stati uz svog čovjeka, i ostaje pri tvrdnjama da je Milorad Dodik “brutalno napao Draška Stanivukovića”.

"Njegov brutalni napad sa njegovim gorilama na mladog čovjeka, Draška Stanivukovića koji samo iskazuje svoj politički stav. Toliki strah se uvukao u režim," kaže Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Opozicija ne bira sredstva, i podmeće djecu kako bi ostvarili svoje političke ciljeve, poručuje predsjednica Vlade. Željka Cvijanović tvrdi da je sve to bezobrazno i neozbiljno, i da bi, osim što pokušavaju da osujete druge, i sami trebalo nešto da postignu.

"Mislim da je to veliki bezobrazluk, moram reći i hrabrost, da dođete sa kamenicama na nečiji događaj ili skup, a nalazite se tu u društvu sa štićenim osobama, kidate košulju ljudima oko vas i slične stvari. Mislim da je to sve jedan nevjerovatan scenario koji mene podsjeća na mnoge druge scenarije koje smo imali priliku da viđamo na nekim drugim prostorima," rekla je Cvijanovićeva.

PDP-ovci poručuju da neće odustati od, kako kažu, utvrđivanja odgovornosti, i da će protiv Milorada Dodika podnijeti krivičnu prijavu, dok ga Mladen Ivanić poziva na izvinjenje. Dodik odgovara da odgovonosti nema, da nema za šta da se izvinjava, i da od policije očekuje da u ovom slučaju odrade svoj posao.