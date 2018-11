Čekamo reprezentativnog predstavnika Bošnjaka

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Istočnom Sarajevu da današnji sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH i njihovo buduće zajedničko djelovanje na planu konstituisanja vlasti i sprovođenja izbornih rezultata u BiH nije usmjeren protiv bilo koga, nego zajednički cilj svima treba da bude - stabilna BiH koja je zasnovana na dejtonskom Ustavu.

"Ništa ne radimo protiv nekoga trećeg, nego tog trećeg pozivamo da nam se pridruži u ovim složenim političkim vremenima u BiH. Čekamo reprezentativne predstavnike bošnjačkog naroda, bez obzira o kome se bude radilo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem i saradnicima.

On ističe da u BiH nema napretka bez ravnopravnog predstavljanja naroda, kao i da nije korektna bilo kakva majorizacija bilo kog konstitutivnog naroda.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj je već duže vrijeme obezbijeđena puna zastupljenost predstavnika druga dva konstitutivna naroda u vlasti.

Dodik, koji je novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH, smatra da bošnjački političari moraju odustati od "sakrivanja iza stranaca", kao i da snose najveću odgovornost da obezbijede jednake uslove i za srpski i za hrvatski narod u BiH.

"To je neuspješna politika, strani ambasadori mogu predstavljati svoje zemlje, ali se ne mogu miješati u unutrašnje stvari BiH, posebno Republike Srpske", istakao je Dodik.

Bolja BiH, naglašava on, mora da bude zasnovana na Ustavu, punoj konstitutivnosti naroda, i od toga nema odustajanja.

"Ne prijetim, nego kažem na kojim principima želim da gradim bolju BiH. Srbi će voditi svoju, a ne tuđu politiku", poručuje Dodik.

On je ponovio da nije zadovoljan izborom Šefika DŽaferovića za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, ali je to izbor bošnjačkog naroda, te da će se truditi da srpske politike na svim nivoima vlasti budu autentične i dominantne.

Prema njegovim riječima, srpska politička elita ne želi da utiče na političke odnose u Federaciji BiH i među strankama sa bošnjačkim predznakom, pri čemu je ponovio da uvijek treba imati na umu da je BiH država tri konstitutivna naroda i dva ravnopravna entiteta.

"Neće više biti podaništva srpskih predstavnika prema politici Bakira Izetbegovića, kao što je to bio slučaj u posljednjem mandatu. Nema više politike dodvoravanja, kao što su to do sada činili srpski predstavnici u zajedničkim institucijama", rekao je Dodik.

On je izrazio žaljenje što BiH nikada nije funkcionisala na izvornim dejtonskim načelima, a što je dovelo do mnogo političkih deformacija i ogromnog broja primjera neviđenog pravnog nasilja visokih predstavnika međunarodne zajednice u BiH, mimo volje domaćih institucija.

Dodik je naglasio da je u neophodan bazični konsenzus. "Srbi će biti u BiH samo ako su konstitutivni, a mislim da tako razmišljaju i Hrvati", podvukao je on.

Srpski član Predsjedništva BiH pozdravio je politiku nemiješanja u unutrašnje stvari drugih država koje proklamuje američki predsjednik Donald Tramp.

Prema njegovim riječima, Trampova politika je politika nemiješanja u unutrašnje stvari i to je pozitivno, za razliku od ponašanja dosadašnjeg ambasadora u BiH /Morin Kormak/.

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je SDA, s obzirom na izborni rezultat, logični partner za formiranje vlasti u BiH i Federaciji BiH, mada te vlasti, kako je naveo, nema bez SNSD-a i HDZ-a.

On je najavio uskoro sastanak i sa predstavnicima bošnjačih političkih partija, da bi se došlo do efikasne parlamentarne većine.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona BiH, Čović je ponovio da je taj proces neophodan, ali da mora biti vođen u okvirima Ustava BiH, konstitutivnosti naroda i odluka Ustavnog suda, te na način koji neće dovesti do unitarne i centralizovane BiH, pogotovo ne do situacije da jedan narod drugom narodu bira predstavnike u vlasti.

On je potvrdio da SNSD i HDZ nastavljaju saradnju i da žele da provode Reformsku agenda s ciljem sticanja kandidatskog statusa za članstvo BiH u EU.

Lider HDZ-a rekao je da je zadovoljan rezultatima svoje stranke na opštim izborima u BiH.

Članovi delegacija SNSD-a i HDZ-a na čelu sa predsjednicima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem održali su danas međustranačke razgovore u Administrativom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Delegaciju SNSD-a, osim Dodika, koji je izabran za srpskog člana Predsjedništva BiH, činili su još i potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović i Radovan Višković, kao i drugi visoki funkcioneri stranke.

U delegaciji HDZ-a BiH su i potpredsjednik stranke Borjana Krišto, te visoki stranački funkcioneri Vjekoslav Bevanda i Marinko Čavara, sa saradnicima.