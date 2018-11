Burno u DNS-u: Glavni odbor će odlučiti o smjeni Čubrilovića

Smjena Nedeljka Čubrilovića sa mjesta zamjenika predsjednika Demokratskog narodnog saveza nije konačna. Čeka se odluka Glavnog odbora stranke. Poručila je to potpredsjednica DNS-a Spomenka Stevanović, kao i to da je jučerašnja odluka, i to na zahtjev Marka Pavića sramna.

Da će na Glavnom odboru glasati protiv Čubrilovićeve smjene, već su se izjasnili Opštinski odbori stranke u Čelincu i Stanarima, a odbor DNS-a u Tesliću, traži i vanredno zasjedanje Skupštine stranke na kojoj će zatražiti ostavku Marka Pavića. Ostavku predsjednika stranke mogao bi da traži gradski odbor DNS-a Banjaluka, bar prema riječima sekretara Borana Bosančića. Ispravno je da se odluka o Čubrilovićevoj smjeni stavi van snage, poručuje potpredsjednica Spomenka Stevanović, jer bi inače, kako kaže, strankom upravljala četiri multimilionera koji su došli da ostvare isključivo lične interese. "Taj Glavni odbor će biti odlučujući kako će se članstvo opredijeliti. Ukoliko ne prihvati smjenu gospodina Čubrilovića, opredijelilo se za izvorne principe Demokratskog narodnog saveza. Postali smo prosto kanta za političko smeće, politički otpad. Ako vam kažem da su neki ljudi postajali potpredsjednici stranke, prije nego što su potpisali pristupnicu. Onda možete misliti o čemu se radi, mislim da nijedna stranka nije radila ovo što smo mi radili u protekle dvije godine", kaže Spomenka Stevanović, potpredsjednik DNS-a. Kako saznajemo, Čubrilović je prije sjednice najužeg rukovodstva DNS-a, Marku Paviću rekao da, ako je problem njegova funkcija u stranci, sam će dati ostavku. Na Predsjedništvu je, kako saznajemo, i Marko Pavić rekao da Čubrilović podnosi ostavku jer je učestvovao u smjenama kadrova DNS-a. Čubrilović je, izrevoltiran takvim Pavićevom izjavom, kako tvrde naši izvori, odustao od toga da sam podnese ostavku i poručio im da ga sami razriješe, jer, kako je rekao, nije učestvovao u smjenama DNS-ovih kadrova. Marko Pavić se o svemu ni danas nije oglašavao. Novinare je danas u Prijedoru izbjegao. Novinari su zato dobili stav prvog čovjeka SNSD-a o novonastaloj situaciji u stranci- koalcionom partneru. Predsjednik Republike Milorad Dodik već je ranije rekao da Nedeljko Čubrilović nije imao veze sa smjenama DNS-ovih kadrova. Zaključio je i da to što je uže rukovodstvo glasalo o njegovoj smjeni u stranci, ni na koji način neće uticati na dalju saradnju sa Čubrilovićem, kao ni na njegovu poziciju u Skupštini Republike Srpske. "Moram da kažem da smo imali neke najave da će doći do nekih njihovih turbulencija, ali to je zaista njihova stvar. Ja sam samo govorio da sa Čubrilovićem imamo dobra iskustva i bez obzira na to što je bio iz druge političke partije, lako smo koordinirali. Šta više ili manje da kažem o čovjeku sa kojim sarađujem otkad je DNS-a? Bio je ministar u mojoj Vladi, nakon toga je bio ministar u drugim Vladama, sad je predsjednik Skupštine", kaže Dodik. Smjena Nedeljka Čubrilovića sa mjesta zamjenika predsjednika stranke izglasana je na zahtjev lidera Marka Pavića, na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva DNS-a. Nezvanično, za njegovo razrješenje glasali su svježi kadrovi stranke.