Burno na sjednici Skupštine opštine, Miličević napustio zasjedanje

Milan Miličević, načelnik Teslića, napustio je sjednicu Skupštine opštine. Za njim su otišli i odbornici SDS-a, SDA, SDP-a i Socijalisti.



Na vrata su pošli i neki od načelnika odjeljenja. Nezadovoljni su, kažu, što se na dnevnom redu nije našao Izvještaj komisije za sprovođenje referenduma o opozivu načelnika Teslića.

"Ja nisam spreman, kao ni značajan broj odbornika da učestvuje u radu ove Skupštine jer je njen rad i legitimitet potpuno upitan", istakao je Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

"Mi nismo imali te materijale i nismo mogli to da uvrstimo. Rečeno je na kolegijumu, a i danas sam rekao, čim Komisija za opoziv uradi Izvještaj mi ćemo to odmah obavijestiti", naglasio je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine opštine Teslić.

Zahtjev za raspuštanje Skupštine upućen je danas Vladi i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske, tvrdi Miličević. Odbornici kažu čekaju na odluku nadležnih institucija.

"Ja sam svoj mandat već stavio na raspolaganje, i predsjedniku OO SNSD-a i isto tako Klubu odbornika SNSD-a. Na sjednici Kluba odbornika SNSD-a ta moja odluka nije usvojena", istakao je Mišo Stojanović, Klub odbornika SNSD-a.

"Smatramo da ova Skupština više nema legitimitet da radi kao što je do sada radila i da donosi odluke koje nisu u skladu sa zakonom", naglasio je Milan Kasipović, Klub odbornika SDS-a.

"Ja bi itekako volio. Neću se kandidovati na sljedećim izborima, ali neću podnijeti sam ostavku da bi ovi mogli raditi ovo što hoće da rade", istakao je Dragutin Škrebić, Klub odbornika SP-a.

To odbornike većine nije spriječilo da održe Skupštinu. Opozvali su SDP-ovog poptredsjednika Skupštine Mehmeda Dubravca. Na njegovo mjesto izabran je Predrag Markočević. Iz Kluba odbornika SDS-a izašla je Tanja Markočević, koja će ubuduće djelovati kao nezavisni odbornik. U SDS-u više nije ni odbornik Marko Trivunović.

"Samim istupanjem dva odbornika SDS-a pokazuje da to nije politika SDS-a već je to politika samovolje lično načelnika Milana Miličevića i da kroz sve to gleda lične interese, a ne interese naroda", istakao je Srđan Klječanin, odbornik SNSD-a.

"Današnje ponašanje načelnika Miličevića i njegovih saradnika, na njegovu inicijativu da napuste sjednicu SO Teslić veoma je opasno. Ja se pribojavam scenarija blokade svih aktivnosti i života na području opštine Teslić", istakao je Predrag Markočević, nezavisni odbornik.

Skupština je danas, između ostalog, donijela i zaključak kojim se obavezuje načelnik opštine da za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog budžeta opštine za 2019. godinu. O budžetu se, poručuje predsjednik Skupštine, mora razgovarati.