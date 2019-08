Budućnost BiH je sumorna, Srpska je kolateralna šteta

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je budućnost BiH veoma sumorna s obzirom na to da se u toj zemlji ni izborni rezultati ne mogu sprovesti u skladu sa izraženom izbornom voljom građana, te da se javnost opravdano pita što će izbori, ako će gubitnici i dalje činiti vlast.

"Politička igra je počela odmah onog dana kada smo saznali rezultate izbora koji nisu bili po volji prvenstveno SDA, ali i nekih drugih političkih partija iz Federacije BiH koje bi tu radije da vide druge stranke iz Republike Srpske s kojima su već dijelile političku sudbinu i odgovornost za učešće u vlasti", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Ona je naglasila da nije nikakva tajna da oni žele da smanje prostor SNSD-u kao najvećoj i najvažnijoj partiji u okviru grupacije koju zajedno čini sa svojim koalicionim partnerima, ali na način da se izignoriše izborna volja birača iz Republike Srpske čime se opet pokazuje i odnos prema Srpskoj i njenim građanima.

"To je jedna dimenzija toga što kažem da je budućnost BiH sumorna, a druga je da se u BiH ne može postići dogovor o bilo čemu što je važno - ne možete da završite elementarne stvari na neki prihvatljiv način, nijedan projekat ne možete da realizujete od početka do kraja da on ima svoju dinamiku kao što imate u normalnim zemljama, ne možete da postignete dogovor ni oko toga kako da podijelite novac iako je dobro poznato kako to treba da radite", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je mnogo tih stvari koje su otežavajući faktor za Republiku Srpsku, čije institucije funkcionišu i koja je provela izbornu volju glasača.

"S toga je veoma važno da svjesni sebe i važnosti svoje Republike stalno radimo na jačanju institucija, da uvijek nastojimo da popravimo svoje aktivnosti, spospobnosti i kapacitet, da očuvamo ustavni kapacitet i radimo u skladu sa interesima građana", rekla je predsjednik Republike Srpske.

Navodeći da se to nekada radi uspješnije, a nekada manje uspješno, Cvijanovićeva je istakla da je važno da se radi, da postoji ta dinamika i da Republika Srpska živi onako kako treba da živi jedna organizovana cjelina koja ima svoje institucije, teritoriju, narod i vlast.

"Mi moramo da funkcionišemo na način koji je sasavim drugačiji od onoga na koji funkcioniše BiH, jer je to način koji nam sve manje uliva nadu da bi nešto moglo da se popravi u budućnosti. BiH nije samostalna zemlja, ona je zemlja u kojoj možete i tužocima i sudijama i premijerima i službenicima i ministrima sa strane da govorite šta treba da rade. To je zemlja koja ne raspolaže svojim kapacitetom unutrašnje svijesti i tog nekog suvereniteta koji je potreban da stanete na čelo nekih procesa kao ozbiljna organizacija, da upravljate njima i dovedete ih do kraja. S toga i kažem, budućnost BiH je sumorna", ocijenila je Cvijanovićeva.

SRPSKA TRPI OGROMNU POLITIČKU I FINASIJSKU ŠTETU

Na pitanje koliko činjenica da nema vlasti na nivou BiH i u FBiH ekonomski utiče na Republiku Srpsku, na realizaciju niza projekata koji stoje iako je Srpska spremna da ih realizuje, Cvijanovićeva je rekla da Srpska trpi veliku političku štetu, a što je još važnije i štetu na ekonomsko-finansijskom planu.

"Ako imate izbore, ako su oni provedeni u skladu sa procedurama, onda očekujete da se nakon toga izborna volja građana poštuje, da uđete u formiranje vlasti, a toga nema. To je jedna politička dimenzija i naravno da se svi mi možemo zapitati čemu služe izbori ako neko hoće da se igra sa voljom birača ili ako neko nekoga ucjenjuje, uslovljava, pogotovo u zemlji kakva je BiH, gdje imate vrlo jasno izražene kategorije etniciteta i znate na koji način se vrši predstavljanje na svim nivoioma, jer nam je takav Ustav i dejtonski koncept", istakla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da to već na određen način znači da pojedine političke partije hoće da izigraju demokratiju, demokratsku proceduru i pravila koja moraju da se primijene.

"Pored političke štete, koja je veoma važna, još važnija je šteta koja se trpi na ekonomsko-finansijskom planu. U BiH danas ne možete da se dogovorite o koeficijenatima, raspodjeli, ne možete da utvrdite određene prioritete. Ako ste pokrenuli neki projekat i treba vam saglasnost ili neki papir koji treba da dobijete sa nivoa Savjeta ministara ili neke druge institucije, vi to morate da čekate beskonačno dugo. U normalnim okolnostima ono što možete da riješite za koju sedmicu, ovdje vam treba najmanje nekoliko mjeseci, nekad i koja godina kao na primjer situacija sa mostom 'Bratoljub', sa izgradnjom auto-puteva, energetskim projektima i mnogo toga još", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da sama činjenica da se na realizaciju nekog projekta čeka zato što neko nije administrirao na vrijeme, već predstavlja određene gubitke.

"Kada posložimo svu tu i političku i ekonomsku štetu koju imamo, onda dođemo i na teren mentalnog stanja, odnosno povjerenja kojeg nema. Logično i očekivano bi bilo da se funkcioniše u miljeu u kojem postoji povjerenje ili partnerstvo koje daje ili omogućava ako ne neke sjajne uslove ili okolnosti, onda toliko da bar možete normalno da funkcionišete, a toga nema. Znači, mi u BiH nemamo ni unutrašnje kohezije, razumijevanja i što je najgore nema volje da se bilo šta uradi na tom planu zato što neko smatra da je volja jednog ono što mora da bude volja i svih drugih", istakla je Cvijanovićeva.

Umjesto da svi tražimo kompromis i zajednička rješenja, kaže predsjednik Srpske, postaje se isključiv kao što su sad postali isključivi SDA i partneri iz bošnjačkog korpusa koji imaju svoj izmišljeni uslov, koji usput rečeno ni čemu ni ne služi, neće da formiraju vlast i onda imamo posljedice koje trenutno imamo.

SRPSKA JE KOLATERALNA ŠTETA TRENUTNE SITUACIJE U BiH

"Republika Srpska je kolateralna šteta takve situacije, tapkamo u mjestu, jer je to sa jedne strane posljedično narušilo i odnose koje su imale dvije entitetske vlade. Činjenica je da u FBiH još nema nove vlade, a postojeća nema potrebni kredibilitet ili kapacitet da radi ono što se očekuje. Mi u Republici Srpskoj ne znamo ko nam je partner sa kojim možemo da pokrećemo neke aktivnosti", istakla je Cvijanovićeva.

Definitivno se može zaključiti, rekla je Cvijanovićeva, da smo mi u Republici Srpskoj stalno kolateralna šteta takve situacije.

"Da li neko misli da ćemo mi dovijeka trpiti tako? Ne mislim da će to moći. Neke stvari se moraju poslagati na ispravan, korektan način koji će omogućiti da možemo da funkcionišemo u okviru svojih zadatih nadležnosti. Sada na sceni imamo gušenje cjelokupnog sistema, a mi to u Republici Srpskoj ne želimo, jer je ona organizovana, uspjeli smo odmah da formiramo Vladu, da provedemo izbornu volju glasača, da nastavimo da radimo bez ikakve pauze, da povećavamo plate, penzije, uspjeli smo da posložimo tu neku finansijsku situaciju", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je nova Vlada Republike Srpske nastavila sa politikom prethodne i krenula u povećanje plate prosvjetnim radnicima, pripadnicima MUP-a, nastavila je da radi, ali na kraju mora da čeka nekoga da izigra sve svoje političke igre, da se izdogovara sve što uspije ili ne uspije sa svojim političkim mentorima i da blokira sve što je važno za Republiku Srpsku.

"To što oni blokiraju stvari koje su važne i za FBiH, očigledno je da se tamo niko posebno ne sekira zbog toga. Mi se sekiramo i brinemo za svoje građane, nama nije jednostavno što čekamo kada će se ova igra bošnjačkog političkog kruga završiti", istakla je Cvijanovićeva.

Jasno je, kaže ona, da te partije koje sada blokiraju sve na nivou BiH ne brinu zbog toga, za razliku od nas u Republici Srpskoj.

"Mi hoćemo da svakog dana budemo jači, da imamo veće plate, veće penzije, da završimo auto-put, da izgradimo mostove koje smo planirali da izgradimo jer su nam potrebni i to jedan koji nas veže sa Srbijom i drugi koji nas veže sa Evropom, u Gradišci.

Mi hoćemo to da uradimo, ali imate stalno opterećenje i bavimo se nekim izmišljenim temama zakulisnim ili nekim totalno otvorenim političkim igrama kojima je sklono političko Sarajevo. Oni se ponašaju kao da imaju sve vrijeme ovog svijeta, ali nemaju. Ne mogu imati beskonačno strpljenje koje dolazi iz Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ostaje pri onom što uvijek govori, a to je da je neophodno jačati institucije, raditi i voditi računa o interesima građana Republike Srpske i biti stalno oprezan i znati u kakvom ambijentu živimo.

"Naši građani odlično znaju kakav je cjelokupni ambijent u BiH i kakva je to regionalna slika u okviru koje mi funkcionišemo i tu nema nepoznanice", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

PRIORITET JE STVARNI ŽIVOT KOJI SE ODVIJA U ENTITETIMA

Na pitanje kako vidi ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, da li se može više uraditi na poboljšanju poslovne klime, privlačenju stranih investitora, otvaranju fabrika čime se otvara mogućnost i za nova radna mjesta, Cvijanovićeva je rekla da opšti ambijent i opšta klima u BiH utiče na Republiku Srpsku, ali, ipak, mnogo toga se poboljšalo i popravilo.

"Republika Srpska funkcioniše u takvom ambijentu kakav jeste i to jesu otežavajuće okolnosti. Štetu u budžetu trpimo odmah zato što nismo dobili iznos novca koji nam pripada, jer ne možete da se dogovorite i normalno je da će se to osjetiti. Naravno da se osjeti i to što živimo u takvom sistemu koji je rogobatno postavljen, u kojem iz onoga što su vaši indirektni prihodi prvo namirite institucije na nivou BiH, što je čista administracija, a onda ono što ostane podijelite između dva entiteta u kojima se dešava stvarni život. Prema tome ispada da je u takvom sistemu važniji neki administrativni nivo, 23.000 ili 24.000 ljudi zaposlenih u institucijama, nego škole, bolnice, penzioneri, socijalna davanja, subvencije, infrastruktura...", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da je prioritet stvarni život, a ne administrativna struktura ili priča.

"Ali, uprkos svemu tome, mi i u takvim naopako postavljenim okolnostima funkcionišemo. A te naopako postavljene okolnosti ne možemo da promijenimo zato što ih je nekad smislio neko od stranaca i pojedinci u Sarajevu. Oni su mislili da što više ubrizgavate u BiH, da će BiH sve više ličiti na neku normalnu državu. To se uopšte ne radi na taj način. To je naopaka logika. Normalna država se postaje onda kada institucije mogu da izvršavaju svoje obaveze prema građanima i kada su odgovorne da odrade svoj dio posla", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su s toga važne institucije Republike Srpske i to je obilježje funkcionalnosti, a ne priča o nekoj BiH, o nekoj državi i njenom vještačkom napumpavanju.

"Iz tog razloga insistiram da nikada ne oslabimo svoje institucije, zato što kad oslabimo institucije slabimo cijelu Republiku Srpsku, slabimo sami sebe. I zato se toliko borim da one budu funkcionalne, da se brzo formira vlast, da smo efikasni, da nema raskoraka, da usvajamo budžet, pravimo naše ekonomske politike, pregovaramo sa našim socijalnim partnerima... Sve smo to radili u hodu, bez minute zastoja ili čekanja, ali kad dođete na praktični teren, onda vidite koliko vas zapravo blokiraju neki procesi za koje vi uopšte niste krivi i na koje ne možete da utičete", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je Republika Srpska uvijek za dogovor i da želi da se formiraju institucije koje bi radile svoj posao, ali neko to namjerno koči.

"Sve te igre oko imenovanja kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, oko ANP-a su izmišljene teme. I onda slušam ljude iz FBiH koji kažu - mi zahtijevamo da se poštuje Ustav i zakon. I ja isto tražim, naravno. Svaki građanin treba da poštuje Ustav i zakon, od onog koji je pozicioniran na nekoj funkciji, do običnog građanina. Pitam ih zašto su selektivni? Zašto jedan zakon hoćete da poštujete, a drugi nećete? I onda još čujemo tu zamjenu teza - ovi iz Republike Srpske biraju šta hoće da poštuju. Nije tačno, vi birate. I onda nas još uslovljavate i ucjenjujete", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da ta uslovljavanja i ucjene ne mogu da traju bezgranično, iako oni misle da može jer ih štiti međunarodna zajednica, da će ona uvijek stajati iza njihovih prohtijeva i raditi samo ono što oni hoće da rade u Sarajevu.

"Ali, to ne može dovijeka. Mijenjaju se i svjetske okolnosti. Mnoge stvari koje su bile tabu teme na političkoj sceni svijeta postale su normalne i o njima se diskutuje. Neki koncepti koji su bili nezamislivi postali su koncepti realnosti, pa zašto oni misle da će to uvijek biti tako? Zašto će neko uvijek štititi nekoga ko u principu ne želi da doprinese ničemu što je suživot ili saradnja, nego samo nečemu što je isključivo 'moram da budem ja i mora da bude kako ja kažem'. To u ovoj zemlji ne može proći tako", poručila je predsjednik Srpske.

KOMBINACIJA MLADIH I ISKUSNIH MINISTARA JE DOBRA ZA ZAJEDNIČKI RAD

Govoreći o radu Vlade Republike Srpske, Cvijanovićeva je naglasila da je zadovoljna i da definitivno misli, kao što je rekla i prilikom njenog izbora prije osam mjeseci, da je aktuelni sastav Vlade dobra kombinacija nekoliko novih mladih ministara, svježih lica i ljudi koji su ranije bili u Vladi, koji znaju kako stvari funkcionišu.

"Primjećujem, kao što sam to primjećivala i u Vladi koju sam ja vodila, da imate ljude koji su više eksponirani i pokazuju više dinamike i aktivizma, što ne mora da znači da oni više rade od nekih drugih koji nisu eksponirani, ali vizura je takva. Imate ljude prisutne na terenu, komuniciraju, raspravljaju o stvarima koje su važne sa svojim socijalnim partnerima, vode debatu koja je neophodna, koji su vrlo slobodni i mogu da komentarišu stvari, a sa druge strane vidim neke koji su malo nevidljivi u svemu tome", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je u suštini zadovoljna njihovim radom jer zna da se mjeri samo ono što je zajednički rezultat, a pojedinačni rezultati treba samo da doprinesu tom zajedničkom.

Predsjednik Republike je naglasila da ima dobru saradnju sa Vladom i da zna koliko se trude i rade i koliko su opredijeljeni da se izdiferenciraju one oblasti i privredne grane koje će donijeti bolje poslove, bolji stvarni život građana i bolju statistiku.

"Prepoznajem tu njihovu dobru volju da rade i mislim da će uspjeti u planovima koje su sebi postavili", kaže Cvijanovićeva.

Ona smatra da će biti rekonstrukcije Vlade, kako je to i najavio premijer Radovan Višković, dodavši da kada se govori o rekonstrukciji tu postoje dva momenta - prvi je zadate okolnosti a to znači da imate koalicionu vladu i da se to mora dogovoriti sa koalicionim partnerima, a drugi je da osoba koja je na čelu Vlade uvijek ima pravi osjećaj koje je to mjesto koje treba obnoviti, gdje treba dodati nove energije i šta je to što ne ide u korak sa onim što su opšte smjernice ili plan rada Vlade.

"To kao prvi čovjek Vlade uvijek znate. Sigurna sam da premijer zna šta je to i šta ide sporije u odnosu na ono što bi trebalo da bude. Biće vjerovatno i nekih rekonstrukcija koje će ući u domen, da tako kažem, nekih običnih okolnosti", rekla je predsjednik Srpske.

Na konstataciju da rekonstrukcija Vlade izaziva posebnu pažnju javnosti i medija, da su skoro uvijek prisutne određene spekulacije u vezi s tim, Cvijanovićeva je rekla da su rekonstrukcije Vlade normalna stvar.

"U nekom prethodnom periodu kada dugo nismo imali promjene ministara javnost je navikla da to bude tako i tada su kritikovali što se ne mijenjaju, a sada kad se govori da će biti rekonstrukcije odmah se postavlja pitanje - zašto. To nije stvar u koju idete da udovoljavate javnosti ili nekoj izmišljenoj percepciji o tome. U Vladi, koja je mali kolektiv, a koji se bavi ozbiljnim poslovima i vodi računa o mnogim stvarima sasvim je normalno da se ljudi mijenjaju i uvijek sam za to da se organizam osvježi", istakla je Cvijanovićeva.

CILJ - DA NAS IMA VIŠE, DA BOLJE ŽIVIMO I DA ZAJEDNO PREDSTAVLJAMO POTENCIJAL SRPSKE

Na pitanje šta je cilj budućeg strateškog dokumenta Nacionalnog programa demografske obnove, koji je pokrenut na njenu inicijativu, Cvijanovićeva je rekla da je to prvenstveno, jednostavnim rječnikom rečeno, da bude više ljudi, da bolje žive i da svi zajedno predstavljaju potencijal i kapacitet Republike.

"Kada kažem 'da nas ima više' to znači da se uhvatimo u koštac sa određenim problemima. Iako već imamo set razrađenih mjera pronatalitetne politike, koje su dobre, kao i mjere različitih finansijskih davanja i podrške, ovim programom hoćemo, kroz jedno sistemsko rješenje, sagledavajući finansijske i nefinansijske mjere, da sve stavimo u jedan dokument i da znamo da je to neki plan po kojem ćemo se kretati naprijed u narednom periodu", pojasnila je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Prema njenim riječima, jedan dio tog programa odnosi se na mjere koje bi trebalo da služe u okviru pronatalitetne politike da nas ima više, a drugi, koji će se naknadno dorađivati kroz određene mjere Vlade, odnosi se na to kako da se živi bolje, da ima više posla, da su ti poslovi bolje plaćeni i da je izvjesnija ekonomska budućnost bez koje malo šta može da se postigne na nekom širem planu.

"Naravno, sve to ide uz ovo što radimo na političkom planu, a to je stabilnost institucija Srpske, odnosno očuvanje Republike. To je suština kojom želim ovo da popunimo. U tom pogledu, imam dobru saradnju sa Vladom, premijerom, resornim ministarstvima i svakako sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom koji je takođe uključen u ove aktivnosti i na taj način hoćemo da pokažemo da se sve institucije ovim bave, jer tako i treba da bude", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da će se voditi i određene debate, jer je potrebno da se čuju stavovi javnost posredstvom raznih udruženja koja se bave ovim pitanjima.

"Želimo da čujemo stav visokoškolskih ustanova, kako oni vide budućnost. Kada govorimo o sigurnim i dobro plaćenim poslovima ili usmjerenjima u privredi za neko buduće vrijeme, koje treba da bude osnova ekonomskog, socijalnog i društvenog života, moramo da vidimo kako se školujemo, da li proizvodimo kadar koji je sposoban da se uhvati u koštac sa onim što jesu zahtjevi nekog savremenog doba", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da se u Republici Srpskoj nedovoljno artikulisano po tom pitanju, a u nekim stvarima čak nema uopšte artikulacije, jer nisu jasno izdiferencirane grane privrede koje donose profit, dobro zasposlenje, sigurnost, s kojim granama privrede se može biti konkurentan kako bi se obezbijedilo sve ono što su planirane aktivnosti ili planirani rezultati.

"Ali, mi sada predano radimo na tome. Imam redovno sastanke sa resornim ministrima, bavimo se tim pitanjima. Razgovarala sam i sa premijerom na koji način da to sve koncipiramo i očekujemo da će taj radni materijal biti radni dok ne završimo debate sa svim učesnicima koji su planirani da učestvuju u izradi strateškog dokumenta", istakla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Predsjednik Republike je najavila da će u septembru svi zajedno sa timom stručnjaka još jednom prečistiti taj radni materijal, nakon čega će kroz Savjet za demografiju u okviru Vlade Republike Srpske ponovo imati debatu, da bi na kraju, zajedno sa Vladom, sve pregledali i prodiskutovali, a potom uključili potrebne skupštinske odbore i "zašli" u društvo, te zajedno kroz partnerstvo sa različitim udruženjima koja predstavljaju građane bavili se ovom problematikom.

"Zadovoljna sam što smo ovo pokrenuli zato što to pokazuje jedan sistemski pristup nečemu što zaista jeste problem, ne samo naš, nego svih nas u regiji i na širem planu. S druge strane, to će predstavljati dovoljno čvrst hodogram koji je zbir smjernica i za Vladu i za druge institucije šta treba da rade", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da nema nikakve prevelike ambicije, niti misli da se stvari mogu promijeniti preko noći, da rezultati mogu da budu nešto što je veoma opipljivo odmah i da to nije ta vrsta priče, da ne može tako da se radi i da svakako treba vremena.

"Poučeni iskustvima koje su imale neke druge zemlje u svijetu i okruženju, koje su pokretale slične programe, vidjelo se da to traje neko vrijeme prije nego što počnete da vidite neki konkretan rezultat, ali svakako treba početi raditi na tome", rekla je predsjednik Srpske.

INSTITUCIJE ĆE UVIJEK PRUŽATI PODRŠKU MLADIM TALENTIMA

Na pitanje da li je i ovo jedan od načina da se podrže mladi ljudi, posebno talentovani, da ostanu u Republici, Cvijanovićeva je rekla da sigurno jeste, ali prvo što je potrebno da se radi u tom smislu jeste da se prepozna nečiji uspjeh ili nečiji potencijal, kapacitet, talenat i slično, te da je to obaveza svih institucija, i onih na lokalnom nivou i onih na republičkom.

Na konstataciju da je i kao predsjednik Vlade, a sada i kao predsjednik Republike nastojala da podrži mlade, Cvijanovićeva je rekla da se uvijek trudila da ako ništa bar pošalje poruku i signal tim ljudima da će biti prepoznato to što oni rade i da će im biti pružena podrška u njihovoj želji da odu na neko takmičenje, da pokažu znanje, da ispolje talenat, da postignu bilo šta što je važno za njih i društvo u cjelini.

"Prvo, to je važno za društvo, ali i za pojedinca koji zna da ima institucija koje to mogu da prepoznaju. Važno je i za porodicu koja ima talentovano dijete da zna da ima neko ko to prepoznaje. U krajnjem slučaju, uvijek se osjećate dobro kad možete da budete dio nečijeg uspjeha. Ti individualni uspjesi u suštini su uvijek i uspjesi društva samo što mi to nekad ne razumijemo. Kao što bi bilo logično i da je ono što je kolektivni uspjeh nas kao zajednice svako od nas doživi kao svoj uspjeh", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da se Republika Srpska kreće ka takvom društvu u kome treba da postoji neko razumijevanje te vrste.

"Imam sjajnih primjera gdje su djeca ili omladinci, koji su postigli neke dobre rezultate, stigli na velika takmičenja, i meni je uvijek zadovoljstvo što sam mogla da budem dio te podrške mladima koji su osvojili važnu medalju ili veliko priznanje na svjetskom prvenstvu, bilo da je riječ o sportu, kulturi, uspjesima studenata koji su imali sjajne rezultate i dobili priliku da odu na usavršavanja u neku od stranih zemalja", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da društvo kao cjelina mora da gradi takav odnos da se nagrade oni koji ulažu u sebe i ostvaraju dobre rezultate na bilo kom polju.

"Mi se i u okviru obrazovnog sistema, a to mogu govoriti i kao nekadašnji prosvjetni radnik, na jedan poseban način više bavimo onima koji ne postižu rezultate da bismo ih nekako podstakli da rade, da uče, i veoma često se desi da ispod radara prođu ona djeca koja su sjajna. Obično kažemo oni su dobri i njima i ne treba da se bavite. To je pogrešno. Treba uvijek da se bavite, najmanje podjednako, i sa onima koji postižu rezultate da bi oni mogli da odu još dalje i postignu još više, da dosegnu neke svoje ciljeve i da im u tome pružimo podršku", naglasila je predsjednik Republike.

Cvijanovićeva je dodala da institucije pokušavaju na neki način da to isprave, pa i kroz podršku koju ona kao predsjednik Republike daje svim tim dobrim inicijativama.

JEDAN POKRET DJEČIJE RUKE ILI NOGE ZNAČI DA SMO USPJELI I DA SE TRUD ISPLATIO

Govoreći o humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima", čiji je bila pokrovitelj, a koja je održana u decembru prošle godine kada je prikupljen značajan novac za nabavku uređaja za robotsku asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja za Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović, Cvijanovićeva je u intervjuu Srni rekla da je prije par dana razgovarala sa predstavnicima Zavoda koji su je informisali da je uređaj instaliran i da bi u septembru trebalo da bude promovisan.

"Treba neko vrijeme da se ljekari koji će raditi na tom uređaju obuče za pružanje takve rehabilitacije. Veoma sam ponosna što je u ovoj akciji prikupljen rekordan novac i što su svi prepoznali potrebu da se obezbijedi jedan takav aparat, a ono što me posebno čini ponosnom u ovakvim akcijama, koju je pokrenuo još Milorad Dodik dok je bio predsjednik Republike prije sedam, osam godina, jeste činjenica da više nije stvar u novcu, već u iskazanoj solidarnosti kompletnog društva", rekla je Cvijanovićeva.

Navodeći da bi u svakom slučaju institucije obezbijedile novac za takve potrebe, predsjednik Republike je rekla da je posebno raduje činjenica da je kompletno društvo tih dana i sedmica bilo mobilisano i željelo da bude dio ove humanitarne akcije.

"I zdravo i bolesno, i muško i žensko, i naši mladi talenti, estradne ličnosti ... svi smo bili tu na zajedničkom zadatku. Ova akcija je mobilisala nas kao ljude i pokazali smo volju i želju da uradimo dobru stvar. Na kraju kada znate da ste makar jednom članu svog društva, posebno djetetu, pomogli - vi ste svoju misiju ispunili koliko god to da košta", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je ovaj uređaj revolucionaran i ako će on pomoći samo jednom pokretu bilo kojeg djeteta koje ima ograničeno kretanje, napravljena je dobra stvar.

"Samo jedan pokret dječije ruke ili noge znači da se trud isplatio. S toga, veoma sam zadovoljna i nastavljamo sa ovom akcijom i ubuduće", poručila je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović u intervjuu Srni.