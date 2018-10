Budući mandatar biće kadar SNSD-a

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je večeras da će budući mandatar Vlade Srpske biti kadar iz SNSD-a.

"Biće to kadar iz SNSD-a koji može da okupi ljude i koji može aktivno da nastavi da radi na zadacima koje smo radili u prethodnom periodu. To će ime biti saopšteno kada za to budu stvorene pretpostavke, više formalne", izjavila je Cvijanovićeva za "BHT 1".

Ona je istakla da će nova Vlada Republike Srpske moći da radi u stabilnim uslovima i da otpočne svoj mandat sa stabilnošću, koja je bila nepoznanica prije 5,5 ili šest godina.

"Bila su to teška vremena, sa posljedicama teške ekonomske krize, koja je ostavila teške tragove i bilo je teško upravljati budžetom. Mi smo izašli iz te krize i problema koji su pratili godinama i poslagali smo stvari onako kako treba. Ovo je sada solidna osnova da se stalno poboljšavaju stvari", rekla je Cvijanovićeva, koja je aktuelni predsjednik Vlade Srpske.

Prema njenim riječima, jedna od tih stvari koja može da se vidi u nacrtu budžeta jeste i povećanje plata za prosvjetne radnike od osam odsto.

"Svjesni smo činjenice da plate generalno moraju da se povećavaju. Sigurna sam da će i nova vlada doći do dobrih rješenja kroz razgovore sa socijalnim partnerima. Zadatak mene kao predsjednika Republike i Narodne skupštine je da ispratimo ono što su dobri dogovori vlade i socijalnih partnera i zaista sam po tom pitanju optimista", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se mora voditi računa o ljudima zaposlenima u privredi, koji rade za veoma male plate.

"Moramo da se uhvatimo u koštac sa nekim problemima sa kojima smo se uhvatili u koštac u prethodnom periodu, ali nisam zadovoljna rezultatima", istakla je Cvijanovićeva.

Prodaja Rudnika "Ljubija" je, kako je navela, jedna od stvari o kojoj nije postojala saglasnost u okviru koalicije SNSD-DNS-SP, ali to nije poremetilo koaliciju.

"Došlo je vrijeme da to, u skladu sa procedurama, bude poslato u Narodnu skupštinu i da se tamo odluči i niko to nije doživio kao kraj koalicije i neuspjeh. Sada se to ponovo nalazi, na drugi procerduralni način, na dnevnom redu", pojasnila je Cvijanovićeva.

Prema njenoim mišljenju, oko toga postoji prećutna saglasnost u koaliciji.

"Nisam vidjela da se bilo ko buni zato što su mnoge stvari usaglašene. Kada je riječ o nezadovoljstvu radnika, mislim da je potrebno sa njima otvoreno pričati šta su to perspektive uopšte. Mislim da je dobro svako rješenje koje omogućava privredni život", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da su mnoge stvari postale tema zato što nisu bile transparentne.

"Nekada tu i Vlada napravi grešku, i ministar i vlada u cjelini i ljudi koji su na važnim pozicijama. Moraju neke stvari da se pojasne. Možda ni mi ne vidimo da postoje strahovi kod ljudi koji žele da čuvaju svoja radna mjesta", rekla je ona.

Cvijanovićeva je dodala da je posljedih godina primijetila da su mnogi problemi nametnuti vještački zato što nije postojala adekvatna komunikacija, te istakla da to treba mijenjati.

Ključ opstanka BiH saradnja Vlada Srpske i FBiH

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je ključ opstanka BiH dobra saradnja vlada Republike Srpske i Federacije BiH.

"Mislim da je to ključ opstanka, s obzirom na pitanja kojima se bave entitetske vlade. U FBiH je to malo složenije, zbog kantona koji crpe i nose ogroman dio ustavnih nadležnosti", istakla je Cvijanovićeva, koja je aktuelni predsjednik Vlade Republike Srpske.

Prema njenim riječima, za opstanak BiH bitni su dobri odnosi entitetskih vlada i njihovo približavanje, bez obzira na neka pitanja o kojima su u prethodnom periodu vlade Republike Srpske i FBiH imale različite stavove.

"Čak i onda kada se nismo slagali o nekim stvarima, uspijevali smo da kažemo, u redu, ovdje se bavimo stvarima koje nas objedinjavaju, tu možemo zajedno da nastupimo, a ovo su stvari koje će čekati neko bolje vrijeme", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila žaljenje što neka zajednička pitanja vlade nisu u prethodnom periodu uspjele da riješe, te izrazila nadu da će u narednom periodu realizovati i neki zajednički projekat, koji bi, kako je rekla, mogao biti u oblasti energetike.

Govoreći o saradnji sa SDS-om na nivou BiH i na nivou entiteta, Cvijanovićeva je rekla da prijedlog SNSD-a nije prihvaćen, ali ni odbijen.

"Mi ovdje govorimo o konceptu u kojem partije koje dolaze iz Republike Srpske treba da imaju bar minimum političke zrelosti, pa da onda usklađuju, ako ništa drugo, ona pitanja koja su važna za Republiku Srpsku. Kada malo bolje pogledate o stvarima o kojima se odlučuje, vidjećete da ne postoji stvar koja nije važna za Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da taj koncept podrazumijeva jedinstven nastup, "a to znači da možete da se dogovarate, da koordinišete svoje aktivnosti sa institucijama Republike Srpske, da ne možete da živite svoj izolovani život s time što ste izabrani i funkcionišete na nivou BiH".

"Prvo, zato što je to politički neodgovorno i zato što je to loše po Srpsku, zato što morate da koordinišete određene stvari sa Republikom Srpskom i ne možete da gurnete Srpsku u stranu. Republika Srpska ima najviše nadležnosti za bilo koje pitanje kojem se bavite, a ono ima stvarnu posljedicu po stvarni život, prosto je to tako", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla ulogu SNSD-a na nivou BiH kao partije koja ima najveći broj glasova i mandata i koja ima kapacitet da okupi i druge koji su došli iz Republike Srpske oko sebe.

"Mi se pri tome, uopšte, ne bavimo ko su to partneri sa druge strane koji dolaze iz drugih partija iz FBiH i ko je ispred tih partija", rekla je Cvijanovićeva.