Brod: Nove kružne raskrsnice rasteretiće saobraćaj

Rupe iskopane na sve strane, ali s dobrim razlogom - Brod sada izgleda kao veliko gradilište. Jedna od tih rupa sada je novi kružni tok koji će rasteretiti saobraćaj. Taj tek što je završen, punom parom kreće se valjak po drugom. A kada radovi budu gotovi, stanovništvo će brže i lakše da komunicira s jednog kraja opštine na drugi.

"Radi se o krupnim infrastrukturnim projektima. Od velikog su značaja za opštinu Brod, od velikog su značaja za lokalno stanovništvo, za rasterećenje samog saobraćaja, za funkcionalnost, za povezivanje dva kraja grada, za bolju komunikaciju stanovništva", izjavio je Goran Maksić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Brod.

Navikli su tamo na kolapse u saobraćaju. Brođanima muke zadaju neodgovarajući granični prelaz i carinski terminal. Čekali su na rješenje decenijama, sada kažu, lakše se diše, a kada dobiju i novi prelaz, tek će da prodišu.

"Ovdje prođe dva miliona putničkih automobila i oko 80 do 100 hiljada teretnih kamiona. To je takva gužva da nije lokalna infrastruktura spremljena za to. Ova kružna raskrsnica sa zaobilaznicom će rasteretiti grad i stvoriti nove vizije razvoja opštine, a i rješavanje ovoga najvećeg problema u Brodu po pitanju saobraćajnog kolapsa", rekao je Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod.

Za dvije kružne raskrsnice i zaobilaznicu, oko četiri miliona KM su obezbijeđena iz budžeta Vlade Republike Srpske. Opština je riješila imovinsko – pravne odnose i za to izdvojila pola miliona KM.