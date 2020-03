Brod: 23 lica smještena u šatorski karantin

U pratnji policije svi koji od sinoć u BiH ulaze na graničnom prelazu Brod, dolaze u šatorski karantin u Zmaj Jovinoj ulici. Uglavnom su to vozači, a od otvaranja stiglo ih je desetine. Među njiima je i Zoran Jerinić iz Dervente, koji je sa kolegama strpljivo čekao rezultate testiranja.

"Čekamo do sutra rezultate pa nadamo se da će biti sve u redu da bi išli u izolaciju u svoju opštinu konkretno ja sam iz Dervente. Do 9. aprila ću biti u karantinu najbitnije da bude sve ok da ne širimo dalje svaka čast za ovo i ovo je neko trebalo da uradi ovako“, izjavio je Zoran Jerinić.

Na ulazu u karantin ih čekaju sredstva za dezinfekciju. Potom slijedi pregled ljekara.

"U suštini od jutros smo pregledali oko 25 pacijenata cirka, niko od njih nema respiratorne simptome nema nijedan jedini simptom karakterističan za korona virus", kazala je Marijana Dakić, direktor Doma zdravlja Brod.

Putnici iz Srspke se testiraju i čekaju rezultate, od kojih zavisi dalje kretanje. Ostale policija jednom dnevno prati na odredište.

Oni koji pituju u Federaciju organizuju se u konvoje. Danas su iz Broda prema Zenici, odnosno Tuzli, u prantji policije otišla dva konvoja.

Mnogi su tople šatore i krevete, zamijenili sjedištima i noć proveli u svojim vozilima. Čekanje teže pada putnicima iz Federacije, ali izolaciju će kažu ispoštovati. Na put su uvjeravaju morali, jer su poželejli porodice, a i posla je sve manje.

"Zbog manjka posla vraćam se kući, neću biti gore u Njemačkoj. Nije problem ja idem kući u izolaciju, ženi dam drugi sprat meni prvi i ćao. U narednom periodu vjerovatno se neće dolaziti po mjesec dana dok se ovo ne riješi", kaže stanovništvo.

Opremanje karantina pomogla je lokalna zajendica. odredili su lokaciju, doveli struju i vodu. Rade kažu sve da zaustave širenje epidemije.

"Blokirali smo sve što se moglo, pojačali smo sve što je treblao,međutim Brod se nalazi na posebnom istaknutom mjestu pogodnom za pojavu korna virusa“, rekao je Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod.

U toj opštini za sada je dvoje zaraženih. Pod nadzorom je 221 osoba, dok ih je 32 izašlo iz nadzora