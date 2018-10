Britanci iz Eufora ruše predsjednika Srpske

Vojnoobavještajni vod u okviru Eufora priključio se, s ciljem sprečavanja ruskog uticaja u regionu, akciji rušenja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa vlasti uoči opštih izbora u BiH, pišu beogradske "Večernje novosti", pozivajući se na obavještajne krugove.

List navodi da su pripadnici ovog voda raspoređeni širom BiH u Mostaru, Bihaću, Tuzli i Doboju s ciljem praćenja i nadgledanja izbora, a opremljeni su tehnikom za prisluškivanje i drugom savremenom opremom.

Prema saznanjima lista, vodeću ulogu u obavještajnom ratu protiv Dodika i aktuelnog rukovodstva Republike Srpske ima britanska služba MI6, koja se infiltrirala u predstavništva međunarodnih organizacija.

"Novosti" navode da je još u junu u BiH iz Britanije, na zahtjev operativnog komandanta Eufora Džejmsa Everarda, došlo 40 vojnika i oficira, navodno radi unapređenja kapaciteta snaga EU, međutim, riječ je u velikoj mjeri o oficirima obavještajcima, a glavni cilj im je uticaj na ishod izbora u BiH.

List piše da je slabljenje uticaja Dodika pred glasanje dio široke akcije Zapada na suzbijanju uticaja Rusije, a britanski obavještajci se nadaju da bi Dodikovim porazom otvorili put mekšem stavu novog rukovodstva Republike Srpske prema približavanju NATO-u, ali i udaljavanju od Moskve.

Prema jednom od scenarija, za slabljenje uticaja Dodika mogli bi da budu zloupotrijebljeni protesti Pokreta "Pravda za Davida", a pominje se i mogućnost insceniranih nereda da bi se izazvalo reagovanje policije.

"To bi, prema planu, trebalo da dovede do međunarodne i medijske osude, pa čak i do vojnog angažovanja Eufora", navodi list.

"Novosti" pišu da su glavni izvođači svih britanskih akcija u vezi sa izborima u BiH Entoni Monkton i Džordž Bazbi, koji su u balkanskim obavještajnim "igrama" prisutni još od 5. oktobra 2000. godine.

Monkton je, prema obavještajnim podacima, bio jedan od ključnih ljudi koji su devedesetih godina prošlog vijeka učvrstili mrežu MI6 u zemljama bivše Jugoslavije.

Još od 1987. godine, kada se priključio MI6, uz kratko službovanje u Ženevi, tokom gotovo cijele karijere bio je fokusiran na prostor jugoistočne Evrope.

U Zagrebu je radio od 1996. godine, a u Beograd je stigao pred oktobar 2000. godine i tu ostao naredne četiri godine.

List navodi da se Monktonu pripisuju zasluge za rušenje Slobodana Miloševića, ali i nadgledanje njegovog hapšenja i izručenja, a indirektno je dovođen u vezu čak i sa atentatom na premijera Zorana Đinđića.

Prema istim izvorima, njegov saradnik Džordž Bazbi, koji je bio direktno uključen u najvažnije događaje u zemljama bivše Jugoslavije, posljednjih decenija, došao je u Beograd 1992. godine i ubrzo postao šef misije britanske obavještajne službe u Beču, koja je predstavljala glavni centar za srednju Evropu i Balkan.

Njegova uloga, navodno, bila je organizovanje i slanje finansijske pomoći opoziciji i nevladinom sektoru u Srbiji tokom devedesetih godina, pišu "Novosti".