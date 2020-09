Bratunac: Spremno dočekati završetak izgradnje graničnog prelaza

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izrazio je danas nadu da će granični prelaz Bratunac-Ljubovija biti završen kako je i planirano do kraja marta 2021. godine.

"To nas iz Savjeta ministara poziva i opominje da u tom trenutku moraju biti planirana sva potrebna sredstva za institucije koje ovdje treba da rade kako se ne bi desilo da imamo otvoren most, a nemamo granični prelaz ili da imamo i most i granični prelaz, a da nemamo institucije", rekao je Tegeltija novinarima nakon što je obišao lokaciju na kojoj se gradi prelaz.

On je rekao da će Savjet ministara učiniti sve da do kraja godine institucije budu spremne da rade na ovom graničnom prelazu kada bude otvoren.

Tegeltija je podsjetio da je na prvoj sjednici Savjeta ministara donesena odluka da se izdvoje sredstva za izgradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija, koji će biti jedan od najsavremenijih koje ima BiH.

"U tom trenutku nisam bio ni svjestan koliko je taj projekat važan ne samo za Bratunac, već i za čitavu regiju", rekao je Tegeltija i dodao da se pravi efekti očekuje kada se ovdje pojave ljudi i robe.

On naveo da mu je na današnjem sastanku sa privrednicima u Srebrenici jedan od prisutnih rekao da će mu troškovi biti niži za 50 odsto kada bude otvoren ovaj granični prelaz.

Podsjetivši da je čitav projekat realizovan zajedno sa Srbijom, Tegeltija je izrazio zahvalnost Srbiji na spremnosti da izgradi most Bratoljub i da ovaj dio BiH otvori prema Srbiji, što će biti na zadovoljstvo građana obje zemlje.

On je izrazio zadovoljstvo aktivnostima u Bratuncu, dodajući da je ova lokalna zajednica svjesna da ovakav moderan granični prelaz i dobar most pružaju mogućnost za razvoj privrednih aktivnosti i kapaciteta.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da je Bratunac najbolji primjer dobre saradnje Republike Srpske i Srbije.

On je podsjetio da je na temelju političkih dogovora srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića izgrađen most Bratoljub, ali da se zbog neadekvatnih politika BiH kasni sa izgradnjom graničnog prelaza.

"Predsjedavajući Savjeta ministara i ja smo danas ovdje kako bi pokazali da je to neka prošla politika", rekao je Košarac.

On je naglasio da su predstavnici Srpske u institucijama BiH potpuno integrisani u sve političke dogovore koje imaju predstavici Srpske i Srbije s ciljem afirmacije projekata koji su u interesu za sve građane u BiH.

"Ne samo izgradnja mosta i graničnog prelaza, nego i novi projekat izgradnje slobodnih zona u partnerstvu sa Srbijom govori o trajnoj opredjeljenosti da se razvijaju odnosi dvije zemlje", rekao je Košarac i dodao da je to dobra poruka da ljudi ostaju da žive u ovom regionu.

On je izrazio zadovoljstvo što je načelnik Bratunca Nedeljko Mlađenović opredjeljen za privredni napredak ove lokalne zajednice.

Mlađenović je rekao da je izgradnja graničnog prelaza i mosta Bratoljub istorijski projekat.

"Ovo je istorijski projekat ne samo za opštine Bratunac i Ljubovija, nego i za čitavu regiju, što je pokazala i činjenica da su početkom njegove realizacije mnoge porodice odlučile da ovdje žive", rekao je Mlađenović.

On je ukazao da granični prelaz ne bi bio izgrađen da predsjedavajući Savjeta ministara nije Zoran Tegeltija, koji je ovo pitanje stavio na dnevni red prve sjednice novog saziva Savjeta ministara kao prvu tačku.

Mlađenović je naveo da je u protekle tri godine u Bratuncu izgrađeno 500 stambenih jednica, kao i da su skočile cijene nekretnina, što pokazuje koliko je ljudi zainteresovano, čak i iz inostranstva, da ulažu u ovo područje.

On smatra da će za pet godina Bratunac biti jedna od najraznijenih opština, posebno kada se uzme u obzir izgradnja slobodne zone koja je neposredno vezana za ovaj granični prelaz, kao i da Srbija gradi auto-put od Valjeva do Sječine, što će omogućiti privrednicima bolje uslove za izvoz robe.