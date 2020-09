"Bošnjački političari i vrh SDA ne biraju sredstva za napade na Srpsku"

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice Branimir Kojić ocijenio je da bošnjački političari i vrh SDA ne biraju sredstva kako bi udarili na Republiku Srpsku, te da to pokazuju konstantni napadi koji su ovih dana upereni protiv premijera Srpske Radovana Viškovića.

On je naveo da su svakim danom sve su veći pritisci iz Memorijalnog centra Potočari i direktora tog centra Emira Suljagića, "koji ovih dana izigravaju tužioca, svjedoka, a već odavno i sudiju protiv Republike Srpske".

Iz Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice saopšteno je da Suljagić svaki dan ispunjava zadatke svojih mentora iz Sarajeva napadajući Republiku Srpsku i minimizirajući stradanje Srba, te huškačkim nastupima svjesno podiže tenzije pred lokalne izbore, što ne može donijeti dobro nikome u Srpskoj i BiH.

U saopštenju se dodaje da federalni mediji napadaju i direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorada Kojića, te se pozivaju na zakon i optužuju ga da otkriva imena zaštićenih svjedoka.

Iz ove organizacije napominju da Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica radi težak i odgovoran posao na najbolji mogući način, zbog čega mu odaju priznanje.

U saopštenju se podsjeća da je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Nedib Smajić najavio rušenje Spomenika mira ukoliko pobijedi bošnjački kandidat Alija Tabaković na predstojećim lokalnim izborima u Srebrenici, dok zamjenik načelnika opštine ide i korak dalje te najavljuje da će podići spomenik Naseru Oriću.

"Srpskim žrtvama jasno je ko je palio imovinu i ubijao naše najmilije, ali to Sud BiH nije želio da vidi, te je Nasera Orića nagradio za sva zlodjela koja je činio nad srpskom nejači. Poručujemo da na teritoriji Republike Srpske takav spomenik neće biti postavljen i tražimo od naših zvaničnika da nedvosmisleno kažu da to neće dozvoliti", ističe se u saopštenju.

Iz ove organizacije ističu da niko od međunarodnih zvaničnika ili bošnjačkih političara nije osudio javno bilo koju izjavu nekog bošnjačkog političara koji vrijeđa srpske žrtve, nego ih ćutke podržavaju i time im daju vjetar u leđa za još jači napad na Republiku Srpsku.

"A da ne govorimo da niko nije odao poštu našim žrtvama kao što to rade 11. jula svake godine. I srpske žrtve su žrtve i oni su imali svoja imena i prezimena mada i to im se sad pokušava uskratiti, i one zaslužuju da se neko izvini njihovim porodicama zbog toga", poručuju iz Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice.