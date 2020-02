Bošnjački jezik ove godine dio eksperimentalne male mature

Eksperimentalna mala matura iz srpskog jezika i matematike, i po prvi put iz bošnjačkog jezika, ove godine će se održati u svih 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj. Naredne godine će biti obavezna za sve učenike devetih razreda - najavljuju iz Republičkog pedagoškog zavoda. Devetog i desetog juna, malu maturu iz matematike će polagati svih 9.756 učenika devetih razreda, srpski jezik će polagati 9.480, a bošnjački jezik - 276 đaka.

"Imamo, već obučene prethodnih godina, a i ove će biti nova obuka, tzv. testatora, nastavnika iz drugih škola koji će prisustvovati izradi testa od strane učenika. Imamo obučene ljudi koji su se već navikli, kako i na koji način to pregledati i ocjenjivati te testove, tako da ćemo ove godine još jednom ponoviti sve što smo prethodnih godina radili", kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda.

Nakon tri godine eksperimentisanja, naredne godine će rezultati male mature biti vrednovani za upis đaka u srednje škole. Da bi mala matura postala zvanična, Ministarstvo prosvjete i kulture prvo mora da pripremi pravilnik, u kojem će sve biti precizirano.

"Već posljednje dvije-tri godine eksperimentalno, mala matura, radi se testiranje, 2021. godine planirano je da se pristupi zaista testiranju, odnosno polaganju male mature. Mi ćemo ove godine provesti eksperimentalno testiranje u svim osnovnim školama, jer nam je tako i prema dinamici i planu planiranih aktivnosti", kaže Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor banjalučke Osnovne škole "Sveti Sava", Miroslav Popržen, kaže da u dosadašnjim probama male mature rezultati nisu bili u prvom planu jer je, u krajnjoj liniji, teško motivisati đake za eksperimentalno testiranje.

"To je završni čin uvježbavanja procedura prvenstveno, nama su bitne procedure, da to protekne sve u regularnim uslovima. Pravi posao je bio da mi, kao ustanove, uvježbamo to, da bi narednih godina kad to bude zvanično, da se ne bi dešavali propusti, greške, da bi svi imali jednake uslove i da ti rezultati koja djeca budu ostvarila budu objektivni", kaže Miroslav Popržen, direktor OŠ "Sveti Sava" Banja Luka.

U junu 2019, eksperimentalna mala matura iz matematike i srpskog jezika je uspješno provedena u 94 od 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj. Na ovom testiranju se oprobalo više od 4.500 učenika devetih razreda.