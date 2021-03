BORS: Naći rješenje za demobilisane borce bez primanja

Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ zatražilo je od nadležnih institucija Srpske da u naredna dva mjeseca bude iznađeno rješenje za demobilisane borce bez redovnih mjesečnih primanja, kao i za zapošljavanje djece poginulih boraca.

Nakon sjednice Predsjedništva BORS-a u Banjaluci, predsjedavajući Goran Rogić rekao je novinarima da je BORS bio na putu da ovaj zahtjev bude riješen prošle godine na sjednici sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem, gdje je bio prisutan i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Diodik.

- Iskazana je tada dobra volja, samo je došlo do različitih podataka u vezi sa brojem nezaposlenih lica. Žao nam je što u daljem postupku nije učestvovao Dodik, jer mislim da bismo došli do rješenja, a ovako smo ostali uskraćenih ruku jer ljudi koji su ostali bez egzistencije su to od nas očekivali i svaki dan nas zovu i pitaju imali šta od toga - pojasnio je Rogić.

On je rekao da postoji različit pristup i koncepcija u rješavanju ovog problema između Predsjedništva BORS-a s jedne strane i Vlade Srpske, resornog ministarstva, te predsjednika BORS-a Milomira Savčića s druge strane koji protežiraju projekat Vlade koji se odnosi na zamozapošljavanje demobilisanih boraca sredstvima u iznosu od 10.000 KM.

Rogić smatra da je to "u ovo vrijeme utopija", pogotovo jer se zatvaraju mnoge firme zbog epidemije virusa korona i da "demobilisani borac ne može ništa da uradi sa 10.000 KM, jer ovaj vid pomoći ne nudi trajno rješenje".

On je rekao da se ovaj vid pomoći odnosi na demobilisane borce od prve do pete kategorije ispod 60 godina starosti.

Predsjedništvo BORS-a konstatovalo je da Vlada nije ispunila zahtjeve definisane zaključcima Predsjedništva u cilju poboljšanja ukupnog materijalnog položaja boračkih kategorija "niti su u budžetu za ovu godinu predviđena bilo kakva sredstva", rekao je Rogić.

Predsjedništvo BORS-a zatražilo je od predsjednika Skupštine BORS-a da u skladu sa statutom u roku od 60 dana zakaže Skupštinu BORS-a na kojoj bi zauzeli stavove o mnogim pitanjima, unutrašnje organizacije, a prvenstveno u vezi sa ostvarivanjem prava i materijalnog položaja boračkih kategorija, naveo je Rogić.