Bojkot nastave bošnjačkih učenika u Liplju - politički

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je situacija u područnoj osnovnoj školi u Liplju, kod Zvornika, gdje 12 učenika bošnjačke nacionalnosti bojkotovalo današnji početak nastave, tražeći izučavanje "bosanskog" jezika, predstavlja političku temu, te poručila da Srpska prednjači u odnosu na Federaciju BiH kad je riječ o nacionalnoj grupi predmeta.

- Interes je da oni idu u školu i da, zajedno sa svim svojim vršnjacima uđu u ovu školsku godinu, koja već sama po sebi ima dovoljno izazova i ne trebaju nam nikakve druge teme - rekla je Cvijanović.

Ona je ocijenila da je u ovom slučaju, nažalost, političko pitanje stavljeno u prvi plan i spriječilo nešto što je tako normalno i prihvatljivo, kao što je odvijanje obrazovnog procesa.

Što se tiče nacionalne grupe predmeta, predsjednica Srpske je istakla da Republika Srpska daleko prednjači u odnosu na Federaciju BiH.

- Više od 12 godina imamo 22 škole u Republici Srpskoj gdje je zagarantovano izučavanje nacionalne grupe predmeta, gdje smo se trudili da obezbijedimo adekvatan nastavni kadar i u okviru programa besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda, ali i odlikaše iz višečlanih porodica, smo obezbjeđivali upravo i udžbenike po nastavnim programima nekih od kantona - rekla je Cvijanović.

Ona ističe da je Srpska je zaista uradila sve da pokaže da nema nikakvih podjela u okviru školskog sistema, pogotovo segregacije kakva je prisutna u Federaciji BiH, a poznata je pod nazivom "dvije škole pod jednim krovom".

- Prema tome, ovdje su sva djeca integrisana, idu zajedno u školu, onako kako to treba i imaju svi pravo da izučavaju svoju nacionalnu grupu predmeta. Ponosna sam što smo mi to kao zajednica obezbijedili, ali sam nesrećna što u FBiH imate tako duboku podjelu u okviru obrazovnog sistema, i to počevši od najmlađih učenika - rekla je Cvijanović.

Grupa od 12 učenika bošnjačke nacionalnosti od prvog do petog razreda jutros nije ušla u školske učionice u područnoj osnovnoj školi u Liplju kod Zvornika, tražeći da im bude omogućeno izučavanje "bosanskog" jezika.

Goran Ivanović, direktor zvorničke OŠ "Sveti Sava", u čijem sastavu je područna škola iz Liplja, rekao je da će o svim detaljima ovog slučaja obavijestiti resorno ministarstvo i čekati dalja uputstva.