Bogdanić za ATV: Štrajk ljekara bi bio nezakonit!

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić kaže da štrajk u zdravstvu Srpske, po zakonu, može da organizuje samo većinski, reprezentativni sindikat.

Govoreći o zahtjevima dijela medicinara za povećanjem plata, Bogdanić je u emisiji ATV-a "1 na 1" istakao da u zdravstvu Srpske postoje četiri sindikata i da samo iz jednog dolaze zahtjevi za povećanjem plata od 25 odsto i upozorenja da bi ljekari mogli da stupe u štrajk, ali ne i iz Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske koji je reprezentativni sindikat u zdravstvu Srpske.

"Bila su četiri sindikata i kad sam došao na mjesto ministra i samo je jedan, kako oni kažu među sobom, bio ministrov, a ona tri su bila kontra ministra. Danas, poslije mojih pet ministarskih godina, tri su, pod znacima navoda, ministrova, a jedan je protiv ministra. Legitimno je to sve, ali postoji zakon. Po zakonu se zna šta i kako se radi i ja kao ministar ću uvijek poštovati one koji poštuju zakon i kad je u pitanju štrajk i sve drugo. Štrajk po sadašnjem zakonu može da organizuje samo većinski, reprezentativni sindikat. U ovom momentu to je Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Srpske sa gospodinom Milenkom Granulićem na čelu", objašnjava ministar Bogdanić.

Ministar se posebno osvrnuo na zahtjev jednog od sindikata koji se odnosi na povećanje plata od 25 odsto.

"Kada vam neko dođe sa zahtjevom da se plate povećaju za 25 odsto, u ovom vremenu i ovom društvu, o čemu to govori? To ne može biti ni neka realna startna pozicija za pregovore. Da je pet, pa i deset odsto maksimalno, moglo bi se i tako gledati i možda pregovarati, ali 25 odsto... Mi smo opredijeljeni da razgovaramo sa sindikatom, ali da razgovaramo sa ljudima koji hoće da nas čuju. Ima već godina i po kako se priča o štrajku. Svi mi u Vladi možda i nismo imali isto mišljenje, ali se došlo do rješenja da svi radnici u Srpskoj dobiju povećanje plate od 30 KM i da ne bude samo javni sektor nego i realni. Od iduće godine doći i do povećanja plata u visokom obrazovanju. Ako ovakvo stanje potraje, ja sam ubijeđen da će vrlo brzo doći i do povećanja plata zdravstvenim radnicima. I oni trebaju imati veće plate. Sada, kada smo stvorili dobre uslove, obezbijedili dobre aparate i omogućili edukaciju, ubijeđen sam da ćemo uskoro doći u priliku i za povećanje plata", kaže Bogdanić.

Ministrov optimizam uveliko je u vezi sa skorim objedinjavanjem svih banalučkih klinika i hirurgije pod svodove rekonstruisanog Univerzitetsko kliničkog centra RS u Banjaluci. bogdanić ističe da je riječ o najvećem projektu koji je zdravstvo realizovalo još od devedesetih godina prošlog vijeka, ali i najveći projekat uopšte u Srpskoj. Prema informacijama iz zdravstvenog sektora, za nekoliko dana, sve što je u gradu, ide na Paprikovac, pod svodove UKC-a RS.

"Finalno preseljenje planirano je da se uživo predstavi svim stanovnicima Srpske u programu koji će trajati oko dva sata, da pokažemo sve kako je bilo i kako će biti i šta će biti. Svakako će i ceremonija svečanog otvaranja biti direktno prenošena. Sve će to biti 22. septembra, s početkom u 11 sati. To zaista treba da se vidi, jer ovako urađen UKC, kako smo ga mi uradili, na ovim prostorima, za sada, nije urađen. Sve naše sale su modularne, operacione, sve su to najnoviji standardi u proizvodnji medicinskih usluga, prelijepi, povezani, funkcionalni prostori i to jeste naš ponos", istakao je ministar Bogdanić, ne želeći, ipak, da otkriva previše detalja, budući da je, kako kaže, direktor UKC-a Vlado Đajić u tom segmentu najangažovaniji i najpozvaniji da o tome govori.