Bogdanić: Vlada u sembersko zdravstvo uložila 86 miliona KM

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je danas tokom posjete bijeljinskoj bolnici "Sveti Vračevi" da je Vlada Republike Srpske od 2006. godine u Bijeljinu i sembersko zdravstvo uložila 86 miliona KM.

"Stvoreni su uslovi da zdravstveni sistem u Bijeljini dobro djeluje, od službe Hitne medicinske pomoći, Doma zdravlja, Bolnice i Službe za transfuziju, a razgovarali smo o tome da u narednom periodu nađemo način da pomognemo ovdje i Banji Dvorovi i tako u potpunosti zaokružimo taj sistem", rekao je Bogdanić nakon sastanka sa predstavnicima zdravstvenih ustanova u Bijeljini.

Ističući da je cilj Vlade i resornog ministarstva dobrobit pacijenta, on je pohvalio odličnu opremljenost zdravstvenih ustanova u Bijeljini i kadar za koji je naveo da će se i u narednom periodu razvijati i nadograđivati.

"Zalaganjem Vlade, resornog ministarstva i predsjednika Republike Srpske koji je prepoznao potrebu ulaganja u zdravstvo 2006. godine, kada je došao na čelo Vlade, zdravstveni sistem u Bijeljini je na ponos u svim njegovim segmentima", istakao je Bogdanić.

Prema njegovim riječima, Bolnica "Sveti Vračevi" u Bijeljini najbolje je izgrađena i opremljena zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj, a u septembru će joj se pridružiti i rekonstruisan i opremljen Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, potom bolnica u Istočnom Sarajevu, a u toku je i tender za rekonstrukciju i opremanje bolnice u Foči, gdje je predviđena i sala za kateterizaciju.

Bogdanić je nakon posjete angio-sali u bijeljinskoj bolnici rekao novinarima da je iz sredstava klirinškog duga odvojen novac za opremanje i izgradnju sale za kateterizaciju u Prijedoru, a takva sala predviđena je i u projektu bolnice u Doboju.

"Najkasnije za tri do četiri godine imaćemo u cijeloj Republici Srpskoj sale za kateterizaciju, za zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma", najavio je Bogdanić.

On je dodao da je za sada to dobro riješeno u Banjaluci i okolini, Bijeljina je na putu da to postigne dok se kadrovski potpuno osposobi, a uz helikopterski transport zdravstveni sistem je jednako dostupan svakom stanovniku Republike Srpske.

Direktor bijeljinske bolnice Siniša Maksimović rekao je novinarima da angio-sala funkcioniše od 2014. godine i da se intenzivnim radom i dobrom saradnjom sa beogradskim Institutom za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" svrstala u rang sa angio-salama u većim i značajnijim medicinskim centrima.

Kardiolog Milica Lovrić istakla je da angio-sala omogućava da se na najsavremeniji način odradi dijagnostika i terapijski tretman pacijenata i da se godišnje u njoj zbrine hiljadu pacijenta iz Republike Srpske i inostranstva.

"U Bijeljini je napravljen značajan pomak u smanjenju ukupnog mortaliteta kod kardiovaskularnih oboljenja i, u odnosu na ostalu populaciju, građana Semberije ima najmanje u ukupnom broju onih kojima je potrebna ova vrsta dijagnostike i terapije", navela je Lovrićeva.

Osim angio-sale i koronarne jedinice u Bolnici "Sveti Vračevi", ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić posjetio je i Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bijeljina.

Direktor Doma zdravlja Bijeljina Duško Milovanović istakao je da ova služba čini prvu kariku u zbrinjavanju pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom i da je posljednjih godina učinjeno dosta da ona bude kadrovski, materijalno i tehnički opremljena.