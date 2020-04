BN u kriznoj situaciji stvara dodatni nemir: Ne postoji panika u bijeljinskoj bolnici

Nakon što je BN stvarao nemir lažnim optužbama da u bolnici "Sveti Vračevi" nema dovoljno zaštitnih maski, rukavica, kao i da u bolnici vlada panika, demnatovali su ih zdravstveni radnici ove ustanove kao i sama direktorica Milica Lovrić koju optužuju kao krivca za širenje epidemije korona virusa.

"U vrijeme kad nam je svaki ljudski život na prvom mjestu, kad nastojimo da obezbijedimo što bolje uslove za zbrinjavanje eventualnih pacijenata, da nam se ne bi dogodio scenario zemalja iz cijelog svijeta, u najmanju ruku smo šokirani plasiranjem neistina od strane BN televizije, a još šokantnije je što se u tekstu, pozivaju na navodne bolničke izvore", poručili su iz JZU "Sveti Vračevi".

BN je pozivajući se na njima pouzdane izvore, tvrdili da je djevojka zaražena virusom korona pozvana na posao iz kućne izolacije, čime je virus ušao u bolnicu. Svu njihovu priču demantuje sama Bolnica.

"Neistina je da je, kako BN TV navodi, da je “pozvana na posao, iako je imala temperaturu”. Vaše tvrdnje da je “virus ušao u Interno odjeljenje u bijeljinskoj bolnici, te da je nastala opšta uzbuna”, obične su spekulacije i nagađanja. Razloga za paniku nema, jer postoje jasni propisi po kojima se preduzimaju konkretni koraci u situacijama kad se utvrdi da je zaposleni medicinski radnik pozitivan na virus", poručuju iz JZU "Sveti Vračevi".

Pored ovih lažnih optužbi, plasirali su i neistinu da veliki broj članova Gradskog odbora SNSD Bijeljina ogorčeni su zbog nemara aktuelne direktorke bolnice, inače poslanika SNSD-a u NSRS i smatraju je glavnim krivcem za moguće širenje epidemije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Na sve ove lažne optužbe, doktorica Lovrić poručuje da su to samo puste želje nekih i da joj je žao zbog toga.

"To su klevete. Njihovi izvori su izvori "rekla-kazala". Možete da pitate glavni izvor SNSD-a Nedeljka Ćorića, on je neko ko je kompetentan da kaže pravu informaciju. To sad što imamo puste želje nekih, žao mi je. To je kleveta i pokušaj diskriminacije mene kao direktora institucije. Učinjeno je sve po epidemiološkim protokolima", kaže direktor JZU "Sveti Vračevi", doktorica Milica Lovrić, koja dodaje da u bolnici nema nikakve panike kao što je BN pisao.

A da medicinski radnici nisu dovoljno dobro opremljeni, demantovali su oni sami objavljujući fotografije na Tviteru uz poruke "Pozdrav od ekipa iz Karantina" upućene BN televiziji.