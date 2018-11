Bjelica: Počelo prikupljanje potpisa za vanredne izbore u SDS-u

Počeli smo da prikupljamo potpise za održavanje vanredne izborne Skupštine Srpske demokratske stranke, poručuje danas za ATV potpredsjednik partije Milovan Bjelica. Tvrdi da postoji potrebna trećina, ako ne i većina, koja je za prijevremene izbore u stranci.

Lider stranke, Vukota Govedarica, ne želi da podnese ostavku i preuzme odgovornost za, kako kaže Bjelica, katastrofalne izborne rezultate. Po njemu je katastrofalno i to što se u SDS-u trguje i lobira za podršku Govedarici, a za poslušnost se nude pozicije.

"Sada se pokušava i lobirati od strane rukovodstva SDS i generalnog sekretara kod pojedinih poslanika i članova GO, da će onaj biti predsjednik Kluba poslanika, da će ovaj biti zamjenik, da će onaj član GO ili potpredsjednik stranke, ako iskaže lojalnost, dobiti poziciju u Vijeću naroda, da će onaj ako bude poslušan dobiti poziciju u Domu naroda, ja ne znam, ako se ovako nastavi, koji će to poslanici izglasati te ljude," kaže Bjelica.

Da se neće prodati ni za kakve pozicije sinoć su poručili iz Bijeljine. I oni traže odgovornost i ostavke, ali i vanredne unutarstranačke izbore.

Gradski odbor SDS Bijeljina traži da cjelokupno rukovodstvo SDS, sa predsjednikom SDS na čelu, kao i generalnim sekretarom, preuzme odgovornost i podnese ostavku. U skladu s tim, Gradski odbor Bijeljina traži da se u što skorije vrijeme zakažu vanredni unutarstranački izbori kako bi Srpska demokratska stranka otklonila sve nedoumice o svojoj politici u narednom periodu," saopšteno je bijeljinskog SDS-a.

Za vanredne izbore su i Dobojlije, koje su zabilježile najbolje izborne rezultate u SDS-u, kao i teslićki opštinski odbor. Ako za to bude većine, sve glasnije se govori da bi Milovan Bjelica mogao da bude glavni kandidat za novog predsjednika SDS-a. Lider stranke, Vukota Govedarica, danas nije odgovarao na naše pozive, ali je ranije za ATV rekao da će izbori u SDS-u biti tek 2019. godine. Njegov prethodnik, koji je podnio ostavku zbog loših rezultata na lokalnim izborima, Mladen Bosić, danas je rekao da je protiv bilo kakve saradnje SDS-a sa SNSD-om, pa makar to značilo i srpsko jedinstvo.

"To bi bio kraj Srpske demokratske stranke. U svakom slučaju, ako se stranka odluči za nešto tavko, ja sigurno neću biti dio toga," rekao je Bosić član GO SDS-a.

Za razgovor sa svim političkim partijama u Republici Srpskoj je većina članova SDS-a koji traže i ostavku aktuelnog lidera. Dosadašnja politika partije nije bila dobra i narod je to kaznio na prethodnim izborima, saglasni su oni SDS-ovci koji su pristali na razgovore i jedinstvo svih u Srpske.