Bjelica: Nazivati ljude ustašama u Hercegovini bljutavo i nevaspitano

Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica kaže da se pojavio neki novi trend u našoj politici kao vid estradizacije političkog života “odgovor na odgovor” ili “reagovanje na reagovanje.

"Izgleda da je neki novi trend u našoj politici kao vid estradizacije političkog života “odgovor na odgovor” ili “reagovanje na reagovanje”. Opet, na neke stvari zbog suda istorije čovjek ne smije ostati nijem. U vremenima rasula, tokom formiranja institucija Republike Srpske, očuvali smo jedinstveno biće srpskog naroda. Nismo dozvolili revenšizam na koji su pojedine usijane glave bile spremne nad porodicama koje su pripadale partizanskom pokretu u narodnooslobodilačkoj borbi, a zamislite onda koliki je skandal kada narodni poslanik u miru poziva na takvu vrstu revanšizma i to nad ljudima čiji je sugrađanin, sunarodnik i koga od njih dijele ili bi trebalo da je tako, samo politička uvjerenja. Pri tom on je bio na listi Srpske demokratske stranke, da slučaj bude još teži i gori i da teško padne i meni i svima nama koji smo u stranci od početaka i koji smo tu vrstu priče i sukoba devedesetih godina uspješno spriječili", rekao je Bjelica.

Bjelica kaže da nazivati ljude ustašama u Hercegovini nije samo politički nekorektno, nego da to nije ni ljudski, a ni moralno, bljutavo je i nevaspitano.

"Nazivati ljude ustašama, još u Hercegovini koja je od njihove kame tako krvavo stradala, koja to i te kako pamti i gdje nema čovjeka da nije izgubio bar jednog člana porodice u nekoj od brojnih jama, nije samo politički nekorektno, daleko je od toga, to nije ni ljudski, a ni moralno, bljutavo je i nevaspitano. Pri tom kada znamo da je taj koji to čini istoričar, pokazuje jedno moralno ništavilo i beznađe u koje ostrašćeno upada, a sve sa punim ustima “morala, pravde i časti” o kojoj olako govori, ali očigledno malo ili nimalo zna. Poslanik SDS-a, a tako stoji ispred imena Nebojše Vukanovića, trebalo bi da plati kaznu i zbog govora mržnje u medijima, ali i zbog narušavanja ugleda Srpske demokratske stranke. Smatram da je to potpuno primjereno s obzirom na štetu koju nanosi stranci od koje se ograđuje, a kojom se koristi", ističe Bjelica.

Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica komentarisao je i izjavu potpredsjednika te stranke Dragana Ćuzulana, koji je iznio uvrede na račun vlasti u Srbiji i njenog predsjednika Aleksandra Vučića, nazivajući srpsku vlast u Beogradu režimom, a Vučića lažovom i manipulatorom.

"Gotovo u isto vrijeme jedan drugi njegov sugrađanin, pri tom i član i ne samo član, već jedan od potpredsjednika Srpske demokratske stranke Dragan Ćuzulan predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića naziva lažovom i manipulatorom, a vlast u Srbiji režimom. Određuje ko ima pravo da ima mišljenje i političke stavove, a ko ne, te govori šta i kako bi trebala da radi crkva. Pravi diktatorski maniri i stavovi, srećom po sve nas, bez političke snage, kako će po svemu sudeći i ostati. Tako da mi u Hercegovini i SDS-u nećemo imati diktatora. To što svako ima svoj stav je u redu, u redu je što ga iznosi javno, ali što time pravi problem SDS-u, što otežava potencijalnu saradnju sa vlastima u Srbiji, što je pozicija na kojoj je, a to je potpredsjednik stranke, to onda ima drugu dimenziju, tu bi svako kod sebe trebao odstraniti isključivost i ostrašćenost. Očigledno ništa nije naučio iz primjera podrške Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima u Srbiji. Кo goda da je na vlasti u Srbiji, Srbija i Republika Srpska moraju da srađuju i da dijele zajedničku odgovornost za srpski narod, tu niti ima dileme niti bilo kakvog “ali”. Međutim kada se prisjetimo riječi predsjednika stranke Vukote Govedarice da mu je drago što nije pobijedio na izborima, jer da je pobijedio, Beograd, odnosno Vučić bi ga primorao na koaliciju sa Dodikom i na formiranje srpskog bloka u BiH, onda su nesuvisle izjave gospodina Ćuzulana mnogo jasnije", ističe Bjelica i dodaje:

"Mada vidimo da se i to mijenja, riječi su ponovo pogažene, sada i gubitnik pokušava da postane “srećni gubitnik”. Razgovor i saradnju sada ne iključuje. Izgleda da su da bi do toga došli bile potrebne sve one naše polemike i političke rasprave i da je to bila svojevrsna škola politike, kroz koju je morao da prođe. Samo svaka škola se plaća, a posebno životna i to će da shvate nakon unutarstranačkih izbora".

Boračka organizacija Sarajevsko-romanijske regije, odnosno predsjendik ove oranizacije Goran Šehovac osudio je izjave potpredsjednika SDS-a Dragana Ćuzulana i traži od ove stranke da se ogradi od njegovih izjava, te da kažu da to nije zvanični stav stranke.