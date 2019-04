Bjelica: Miličević uspio da do nogu potuče svoje političke protivnike

Skupština Opštinskog odbora Srpske demoktarske stranke Šamac kandidovala je sinoć na izbornoj Skupštini Milana Miličevića za predsjednika ove stranke.

Kandidatiru je najavio i aktuelni predsjednik SDS-a Vukota Govedarica. On je rekao da u stranci postoje dvije struje, jedna koja vuče stranku ka političkom protivniku i druga koja je u većini i koja želi da bude u službi naroda.

Na odluku opštinskog odbora reagovao je i Milovan Bjelica,potpredsjednik SDS-a. Pismo prenosimo u cjelosti:

"Kada neko uspije da pobjedi toliko puta na izborima u svojoj lokalnoj sredini, sredini koja ga veoma dobro poznaje, te ga upravo zbog toga poštuje i cijeni, najbolji je pokazatelj kako se može i kako se treba raditi.

Biti uz svoje građane, slušati ih i uvažavati njihovo mišljenje, te prepoznati potrebe svakog čovjeka i zajednice. E takvog čovjeka mi trebamo na funkciji predsjedinka državotvorne organizacije kakva je Srpska demokratska stranka.

Milan Miličvić je djelujući u svojoj opštini, postao prepoznatljiv u svakoj opštini u Republici Srpskoj. Ne samo da uspješno dobija izbore, nego se odlično nosi i sa pritiskom i rukovodi vanrednim situacijama, kao što je to bio slučaj sa nedavno održanim referendumom za njegov opoziv.

Snagom svoje ličnosti, organizacionim sposobnostima, čak i bez neke podrške vrha sopstvene stranke, uspio je da do nogu potuče svoje političke protivnike.

Smatram da je gospodin Miličević kadar da svoj model i način rada, svoj patriotizam i ophođenje kako prema građanima, tako i prema svim članovima stranke, ali i drugim političkim subjektima u Srpskoj i BiH, primjeni na čitavu organizaciju SDS-a.

To je vidljivo iz svakog njegovog obraćanja i javnog nastupa, prosto jer ne dijeli stranku na pobjednike i gubitnike, iako je on uvijek pobjednik. Ne dijeli ni Republiku Srpsku na “istok i zapad”, jer je čovjek i sa istoka i sa zapada, jednostavno čovjek Republike Srpske. Mora se istaći da on ne gradi, niti je gradio svoju karijeru dodvoravajući se bilo kome, niti stvarajući neprijatelje i protivnke.

Zbog svega ovoga siguran sam da narod Romanije dijeli moje mišljenje da je Milan Miličević idealan kandidat za predsjednika Srpske demokratske stranke. U tome ima punu podršku mene lično, mojih sradnika i naroada Sarajevsko-romanijske regije."