Bjelica: Govedarici nije važno što nema podršku članstva stranke

Čini se da su ovi predsjednički izbori u Srpskoj demokratskoj stranci posebno zanimljivi medijima, ali i članovima i simpatizerima. O ovoj temi novinar ATV-a razgovarao je sa Milovanom Bjelicom, potpredsjendikom Srpske demokratske stranke.

Jesu li ovi izbori neka vrsta prekretnice za SDS?

"Politička borba za ove stranačke izbore odavno je poprimila neke neprimjerene oblike. Nevjerovatno je čime se sve služi neko ko po svaku cijenu želi da ostane na čelu stranke. Utisak je da gospodinu Govedarici uopšte nije važno što nema podršku članstva i funkcionera stranke da ostane na njenom čelu. To potvrđuju skoro svi njegovi potezi nakon opštih izbora do danas. Pa je tako odredio da iz stranačkog budžeta platu dobijaju predsjednici Opštinsih obora SDS-a u Mrkonjić Gradu Marko Jovandić i Novog Grada Mladen Šumar. Sve kako bi imao neku podršku i kako bi ga ti odbori podržali u izboru za predsjednika.

A kada ta podrška izostane, kao što je to slučaj sa predsjednikom Glavnog odbora iz Banja Luka, na scenu stupaju brojne zakulisne radnje i čini se sve da se izigra volja onih koji su birali svoje rukovodstvo. Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Banja Luka dr Slavko Grbić je na odmoru, a za to vrijeme ljudi koji su izgubili na glasanju sazovu nepotpun Gradski odbor i predlože Vukotu Govedaricu za predsjednika stranke. Sve mimo statuta i procedura, zaobilazeći volju delegata i predsjednika GO stranke u Banjoj Luci koji je rekao da će o podršci nekom kandidatu odlučiti naknadno. Dakle jedna haotična situacija u Banja Luci. U Doboju nisu održani izbori za gradski odbor. Sada imamo veliki broj problema i nelogičnosti u nekada čvrstom odboru stranke. Skupština Srpske demokratske stranke Republike Srpske biće održana bez učešća delegata iz Doboja.

Ovi unutarstranački izbori su važni, možda i najvažniji u istoriji stranke. Potrebno je dosta rada na konsolidaciji i sređivanju svih struktura. Mislim da je odlično što se sve to rješava u prvoj polovini ove godine, da bi se u nastavku posvetili radu na terenu i pripremili za 2020. godinu kada imamo opštinske izbore", rakao je Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a u intervju za ATV.

Dio opozicije, ali i pojedinci unutar SDS-a često istupaju sa tvrdnjama da ste spremni da izdate opoziciju, da stranku odvučete na stranu SNSD-a i da je svedete na kako kažu "privjesak srpskog člana predsjedništva". Ima li u tome istine i kako vi vidite stanje u SDS-u i opoziciji?

"Nakon opštih izbora postale su česte optužbe za izdaju, to ne govore samo za mene već i za još neke funkcionere SDS-a. Optužuju nas za izdaju stranke, za izdaju opozicije. Moram da naglasim da te optužbe uglavnom dolaze od ljudi koji nemaju nikakvu direktnu odgovornost prema građanima. Nemaju dodira sa svakodnevnim životnim problemima ljudi u nekoj lokalnoj zajednici. Bilo da su te optužbe od poslanika ili nekog od ministara u Savjetu ministara, jasno je da ni u jednom slučaju narod njima nije povjerio brigu o nekoj konkretnoj zajednici. To su takve gluposti i takva nemoć iz koje se rađa patološka potreba da se održava neka tenzija i da se mržnja usmjerava na svakoga ko razgovara ili sarađuje sa vlastima u Republici Srpskoj. Ti ljudi su izabrani jer su ukazivali na propuste vlasti u Srpskoj i to je sasvim na mjestu. Ja sam saglasan sa njihovim pravom na političku borbu i ukazivanje na nepravilnosti i pogrešne odluke republičkih vlasti. Građani su im zbog toga i ukazali povjerenje. Međutim problem je kada oni ne žele da shvate položaj nekoga ko je kao ja načelnik jedne opštine. Pa zamjenom teza pokušavaju da vode unutarstranačku borbu i da mene diskredituju. Ja se svakodnevno susrećem sa životnim pitanjima i problemim građana, i ne samo da se susrećem, od mene se očekuje da pomognem i te probleme riješim. Trebalo bi da je svima jasno da se to bez saradnje sa svim drugim nivoima vlasti ne može desiti. Nije moguće izolovati sebe od svih drugih sa kojima se politički ne slažeš ili protiv kojih se boriš. Dakle životne teme građana koji su me birali su smjernica i osnov mog političkog djelovanja. Samim tim ja moram da sarađujem sa svima i to i radim. Jedino saradnja sa svim izabranim predstavnicima u Srpskoj ali i u FBiH može da vodi poboljšanju uslova života ljudi u mojoj opštini, a potom i drugim opštinama i Republici u cjelini.

Jedan od tih ljudi je i bivši novinar, a sada narodni poslanik, koji redovno iznosi neke teorije zavjere. U tim njegovim teorijama ja sam ubačeni agent vlasti i slično. Onda to pokušava da potkrepi pričom o odobrenju za prodaju obveznica opštine Sokolac, jer zaboga to može biti samo usluga za uslugu. Sve te optužbe su smiješne i tužne istovremeno. Članovi Srpske demokratske stranke to shvataju, kao što to shvataju i građani Republike Srpske. Niko iole upućen ni u snu ne može da vjeruje u ta naklapanja. Zamislite samo tu konstrukciju, ja sam ubačeni čovjek u stranku u kojoj sam od osnivanja, a eto on je istinski opozicionar koji želi dobro SDS-u ali se istovremeno javno hvali da nije član. Ti napadi dolaze i zbog toga što ja ne želim da se o vlastima u Srpskoj izražavam na isti način kao i oni. Pojedinci koji legitnimno i legalno izabrane predstavnike vlasti u Republici Srpskoj nazivaju režim, malo se razlikuju od pojedinih u tom "režimu" koji nas u Srpskoj demokratskoj stranci nazivaju izdajnicima, Bakirovcima, poturicama i slično. Oni su svjesno ili nesvjesno korisni idioti koji uništavaju minimum političkog poštovanja i pristojnosti neophodnih za funkcionisanje jednog društva.

Što se tiče stanja u opoziciji, trenutno smo samo mi i PDP opozicija, a svjedioci smo osipanja, pa i nekih čudnih poteza NDP-a, što je iznenadilo sve nas, ali i građane koji su im ukazali povjerenje. Mislim da bi svi oni koje je taj potez razočarao trebalo da svoje povjerenje daju strankama koje su i dalje u opoziciji", rekao je Bjelica.

Pojedini funkcioneri stranke pozivaju da se izađe sa jednim kanidatom za predsjednika SDS-a, a Vi ste već podržali Milana Miličevića, mislite li da je moguće usaglašavanje i okupljanje oko jednog kandidata?

"Nerealna je priča da bude jedan kandidat za predsjednika stranke kada svi znamo da postoje dva pogleda na njenu budućnost. Jedan je povratak izvornim principima, patriotskoj liniji, zajedno sa osnivačima stranke, sa uspavanim članovima, sa novim ljudima i novom energijom koji će raditi sve ono o čemu ova vlast samo priča kada je u pitanju borba za Republiku Srpsku i njene interese. Drugi pogled je stranka koja više gleda na mišljenje stranih ambasada i političkog Sarajeva, nego na svoje građane. Кoja je više stranka nego srpska, i koja je sve manje demokratska. Samim tim članovi skupštine treba da se na glasanju opredjele za ideje nekog od predsjedničkih kandidata. Zašto da guramo glavu u pijesak, da odlažemo rješenje problema. To je problem koji nas je i koštao boljeg izbornog rezultata na prošlim izborima, kako opštim tako i lokalnim prije njih. To zavaravanje da će problem nestati kada pobjedimo je pogubno. Mislim da je sasvim logično da se do pobjede dolazi onda kada se jasno zna orjentacija, kada postoji stranačka diciplina, kada se niko ne zavarava da je narod na našoj strani dok mnogi u našim redovima ne znaju koja je to strana. Sve i kada bi ostali kandidati pristali da podrže recimo gospodina Miličevića, to ne znači da on ima jednodušnu podršku ljudi u stranci, posebno onih ljudi koji bi eventualno odustali od kandidature. Hoću da kažem da jednoumlja nema i ne treba da ga bude. Izbori su izbori samo onda kada ljudi imaju priliku da se opredjele između dva ili više pogleda na neku politiku, sve ostalo je farsa. Mi ne treba da se zavaravamo da bi jedan kandidat na izborima značio da je sve u redu. Put ka sređivanju stanja u stranci počinje onog trenutka kada to prihvatimo i priznamo.

Druga stvar jednako važna za konsolidaciju stranke i pripremu za naredne opštinske izbore je to da kadidati koji budu poraženi na predsjedničkim izborima to prihvate, čestitaju pobjedniku i pruže mu podršku u realizaciji njegovih programa. Naravno i pobjednik, odnosno budući predsjednik mora kod sebe da suzbije eventualni revanšizam ili odmazdu nad onima koji su imali drugačiju ideju i drugačije viđenje politike stranke u narednom periodu.

Mislim da bi svi članovi Skupštine Srpske demokratske stranke trebali dobro da razmisle koga vide kao osobu koja ima znanje i snagu da stranku vrati na pobjednički kolosijek. Кandidati su tu, njihove ambicije, sposobnosti i dosadašnji rad je ispred nas. Što se mene tiče taj čovjek je dr Milan Miličević. Volio bi da to uvidi većina članova skupštine i da svoj glas daju njemu. Da bi to uradili trebalo bi da gledaju dugoročnije, da pogledaju širu sliku. Odnosno sliku stanja u našem društvu i Srpskoj demokratskoj stranci kao njegovom krucijalnom dijelu. Ambicije i želje su jedno, a mogućnosti, znanje i sposobnosti našto bez čega te ambicije ne mogu biti ostvarene. Dakle važno je imati na umu da samo predsjedavanje SDS-om nije krajnji cilj, već pobjeda na izborima, izborima u kojima će predsjednik i premijer biti iz Srpske demokratske stranke.



Vidjeli smo da to nije bilo moguće sa sadašnjim predsjednikom naše stranke. To nije bilo moguće ni sa nekim prije njega, koji nisu ni imali hrabrosti da se lično kandiduju za bilo koju poziciju. Važno je reći i da su na prethodnim izborima za predsjednika SDS-a nakon ostavke Mladena Bosića bila predložena tri kandidata, Vukota Govedarica, Rade Savić i Milan Miličević.

Činjenica je da danas Milan Miličević uživa najveće povjerenje i podršku članova i simpatizera Srpske demokratske stranke. Odmah u startu je dobio povjerenje dovoljnog broja opštinskih odbora za kandidaturu. I oni neodlučni opštinski odbori poput hercegovačkih, iz Trebinja i Nevesinja, svjesni su da je vrijeme Govedarice na čelu stranke isteklo. To što oni apeluju da se na izbore ide sa jednim kandidatom ne dajući nikom podršku stvar je lokalpatriotizma i politike nezamjeranja. Taj pristup bi trebao da nadvlada opšti interes stranke. Promjene su nam potrebne i do njih će doći. Govedarica je imao svoju šansu i nije je iskoristio. Sada je vrijeme dr Milana Miličevića", istakao je Milovan Bjelica.