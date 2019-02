Bivši SDS-ovci osudili izjavu Dragana Ćuzulana: Licemjerno od njega da vrijeđa predsjednika Srbije

Licemjerno je od Dragana Ćuzulana da predsjednika Srbije vrijeđa i naziva lažovom i manipulatorom, jer su mu njegove posjete, ali i milioni koje je Srbija uložila u opštine i gradove u Republici Srpskoj ranije itekako odgovarali, poručuju bivše stranačke kolege potpredsjednika SDS-a.

Lider Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić podsjeća na, kako kaže, vapaje tadašnjeg vrha SDS-a, koji je pokušavao na sve načine da ugosti Aleksandra Vučića. SDS su, tvrdi Stevandić, svojim radikalnim istupima uništili ljudi poput Dragana Ćuzulana. Ostalo je, kaže, samo da se posvađaju sami sa sobom, jer su odnose sa svima ostalima odavno upropastili.

"To je jedno malo društvance koje je uništilo SDS, koje se zavadilo sa crkvom, sa većinom ozbiljnih ljudi u Republici Srpskoj, sa političkim partijama, uništilo vlastitu patriju, zavadili se sa patrijarhom. Na kraju im je ostalo da se posvađaju sa Aleksandrom Vučićem, koga su do prije nekoliko godina na koljenima molili da ih ne zaobiđe kad dolazi u Sarajevo", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Slično misli i Boris Jerinić, koji je nedavno napustio SDS. Sramota je, poručuje, to što Ćuzulan uopšte komentariše Vučića koji je, kaže, za razliku od njega pojam uspješnog političara.

"Mogu da kažem da je poražavajuća takva izjava da jedan politički luzer koji je prije dva mjeseca katastrofalno izgubio na izborima u Hercegovini, da on daje osude o čovjeku koji vodi Srbiju, koji predstavlja volju građana Republike Srbije i političku partiju koju vodi koja je postigla najbolji izborni rezultat u istoriji Srbije", kaže Jerinić.

Ni pojedine aktuelne Ćuzulanove stranačke kolege ne vide ništa dobro u njegovom vrijeđanju Aleksandra Vučića. Za Milovana Bjelicu, koji mu je u pismu opširno odgovorio, ponašanje potpredsjednika SDS-a je, u najmanju ruku, skandalozno. Njegove stavove naziva diktatorskim.

"To što svako ima svoj stav je u redu, u redu je što ga iznosi javno, ali što time pravi problem SDS-u, što otežava potencijalnu saradnju sa vlastima u Srbiji, što je pozicija na kojoj je, a to je potpredsjednik stranke, to onda ima drugu dimenziju, tu bi svako kod sebe trebao odstraniti isključivost i ostrašćenost", rekao je Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS.

Da je potpredsjednik SDS-a drastično promijenio mišljenje, pokazuje i susret iz 2013. godine. Tada je, ispred prostorija stranke u Banjaluci, Ćuzulan lično dočekao i pozdravio Aleksandra Vučića, koji je na sastanak sa tadašnjim rukovodstvom SDS-a došao na njihov poziv. SDS mora da nađe način da riješi unutrašnje probleme, jer su uvrede Dragana Ćuzulana na račun predsjednika Srbije izuzetno opasne i nemaju veze sa stavovima Republike Srpske, poručuju iz SNSD-a.

Dodatnu težinu Ćuzulanovim riječima daje i titula potpredsjednika SDS-a koju nosi, kažu SNSD-ovci, koji se javno ograđjuju od njegovih stavova.

"Mi osuđujemo jednu takvu izjavu gospodina Ćuzulana, i moramo da kažemo da Republika Srpska nema ništa sa takvim stavovima. Mi podržavamo saradnju između Republike Srbije i Republike Srpske, i ona je potrebna i Srbiji i Republici Srpskoj za sve izazove koji su pred nama", rekao je Radovan Kovačević, portparol SDS-a.

Iz SDS-a nije stigla zvanična reakcija na izjavu njihovog potpredsjednika. Ćuzulan je na predizbornom skupu u Trebinju, Vučića nazvao manipulatorom i lažovom, a njegovu vlast u Srbiji okorakterisao je kao režim. Mnogi se pitaju šta je razlog posljednjeg istupa potpredsjednika SDS-a, a ima onih koji vjeruju da je za to zaslužan uticaj Zapada. Ćuzulan je više puta bio govornik i učesnik na seminarima Fondacije Konrad Adenauer iz Njemačke. Slučajno ili ne, aktivno govori njemački jezik.