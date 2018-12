Bivši DNS-ovci na čelu sa Čubrilovićem počeli formiranje stranke

U Vladi Radovana Viškovića mogli bi se naći i Pavićevi i Čubrilovićevi ministri. Pregovori su još u toku, a po svemu sudeći, mnogo toga zavisi od ishoda glasanja za delegate za Dom Naroda BiH i Vijeće naroda Republike Srpske.

Marko Pavić danas kratko potvrđuje da se sastao sa mandatarom Radovanom Viškovićem, ali više detalja ne otkriva. Ne treba zanemariti ni zahtjeve Petra Đokića koji bi rado da vidi svog delegata u Sarajevu. I dok traju stranačke kombinatorike za izbor nove Vlade, DNS-ovaca Marka Pavića je sve manje. Nakon sinoćne odluke članova bijeljinskog odbora DNS-a da istupe iz te stranke i podrže Nedeljka Čubrilovića, istu odluku donijeli su i članovi dobojskog.

"Oko 80 odsto gradskog odbroa podržava rad Nedeljka Čubrilovića. Funkcioneri Gradskog odbora, dva potpredsjednika, dva odbornika, i treći je u razgovoru da će podržati tako da je upitno da li će sadašnji DNS u lokalnoj skupštini uopšte nastaviti svoje parlamentarno djelovanje", kaže Slađan Jović, bivši član predsjedništva Gradskog odbora DNS-a Doboj.

Da će nova stranka koju će do kraja godine osnovati članovi Nezavisnog demokratskog kluba u Narodnoj skupštini RS, dobiti još pojačanja, ponavlja danas predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje te stranke Spomenka Stevanović. Do petka će im se, kaže, pridružiti i članovi zvorničkog DNS-a.

Današnjoj sjednici inicijativnog odbora prisustvovalo je više od 45 istaknutih dosadašnjih članova DNS-a. Izabrali su predsjednike, potpredsjednike inicijativnog odbora i podijelili zadatke. Kako će glasiti naziv stranke i ko će biti predsjednik, još ne otkrivaju, ali kažu da će izborna skupština biti 22. decembra.

"Odredili smo za svih 9 izbornih jedinica povjerenika odnosno predsjednika regionalnih inicijativnih odbora koji će u narednom periodu raditi na formiranju inicijativnih odbora kako regionalnih tako i lokalnih sa zadatkom da krenu u formiranje izbornih skupština nove političke stranke", kaže Spomenka Stevanović, predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje nove političke stranke.

O turbulencijama u DNS-u oglasio se danas i Neđo Trninić, koji bi, bude li dogovora sa Markom Pavićem, sigurno ostao u Vladi Radovana Viškovića. O toj funkciji ne govori mnogo, ali ponavlja da poštuje organe stranke.

"Meni je žao što je do ovoga došlo, poslije istorijskog uspjeha DNS-a na izborima. Došlo je do razmimoilaženja u mišljenjima određenih ljudi koji su bitni i značajni i koji su nosili uspjeh DNS-a do sada na leđima. Ponavljam da mi je žao, ali ja sam lojalista i poštijem organe stranke", rekao je Neđo Trninić, DNS.

Podrška istupanju iz DNS-a i priključenju novoj stranci još ranije stigla je iz Banjaluke, Foče i Sokoca. Član Nezavisnog demokratskog kluba u Narodnoj skupštini RS Spomenka Stevanović danas poručuje da se niko od članova koje je predsjedništvo DNS-a isključilo iz partije, neće žaliti Glavnom odboru.